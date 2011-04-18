-ÖYKÜ ÖZEN İNTİHAR ETMEK İSTEDİ BURSA (A.A) - 17.04.2011 - Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Travestileri, Transseksüelleri, Gayleri, Lezbiyenleri Koruma Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikleri Geliştirme Derneğinin (Gökkuşağı) penceresinden atlamak isteyen Dernek Başkanı Öykü Özen, polis memuru tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Eşiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma girdiğini söyleyen Özen, Bursa'nın işlek bölgelerinden olan Atatürk Caddesi'nde bulunan bir iş hanının dördüncü katındaki derneğin penceresinden atlamak istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşlarına ve gazetecilere, ''Beni siz güçlü bildiniz. Beni yaşama bağladınız. Ama ben bir aşka yenildim. Çok acı çekiyorum. Bunun tek sorumlusu eşim. Ölünce bile güzel yazın. Ben insanlara umut oldum ama kendime umut olamadım. Sadece sevdim. Mücadelesini verdiğim dernek, ölüm yerim, beni unutmayın. Elveda dostlar'' yazılı SMS atan Özen, pencereden sürekli ''Yeter'' diye bağırdı. Çok sayıda vatandaşın izlediği intihar girişiminde Özen, itfaiye merdiveniyle pencereye ulaşan polis memuru tarafından ikna edilerek, aşağı indirildi. Öykü Özen, ambulansa bindirilene kadar ''Yeter'' diye bağırmaya devam etti. Öykü Özen, CHP'den milletvekili adaylığı için de başvuruda bulunmuştu.