Öykü Arin'in annesi Eylem Şen: Koronavirüs sebebiyle 3M maskesi bulamıyoruz, Bakanlık çözüm üretmeli

Koronavirüs sebebiyle 3M maskelerin bulunmasında zorluk yaşandığını dile getiren Öykü Arin'in annesi Eylem Şen, Sağlık Bakanlığının bu konuda önlem alıp çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs sebebiyle maske satışlarının artmasından dolayı medikal dükkanlarda bağışıklığı sıfırlanan hastaların kullandığı 3M maskelerin bulunması zorlaştı. Depoların maskeleri medikallere göndermediği ve yüksek fiyatlara yurtdışına sattığı iddia edildi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı'nın tedavisi Antalya'ya devam ediyor. Son günlerde dünya gündeminde olan koronavirüse ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Öykü Arin'in annesi Eylem Şen, kullandıkları 3M maskelerin bulunmasında zorluk yaşandığını dile getirdi.

Konuyla ilgili Evrensel'den Eda Aktaş'a açıklamalarda bulunan Eylem Şen, "Sabah kuzenim aradı. Öykü Arin'in yeterince maskesi var mı diye sordu. Ben de niye soruyorsun dedim. O da hamile ve medikale gidip 3M maske almak istemiş. Ancak medikaller ellerinde maske olmadığını depoların maske göndermediğini söylemiş. Çünkü yurt dışında daha yüksek fiyatlara maskeler satılıyor ve o yüzden de depolar kendi ellerindeki maskeleri yurtdışına satıyorlar. Dolayısıyla maske bulunmuyor" dedi.

"Sağlık Bakanlığı lösemili çocukların mağdur edilmesini engellemeli"

3M maskelerin normal insanlar için çok elzem bir şey olmadığını ancak bağışıklığı sıfırlanmış, ilik nakli olmuş, kanser tedavisi gören ya da kemoterapi alan hastalar için hayati önemde olduğunu ifade eden Şen, "Etrafta sıradan sağlıklı bir insanı hasta etmeyen bir çok virüs ve bakteri var. Bunlar lösemili ya da diğer benzer durumda olan hastalar için çok yüksek risk taşıyor” diye konuştu.

Şu an için ellerinde iki tane 3M maskesi olduğunu belirten Şen, "Sonuçta biri yere bile düşse, başka bir şey olsa hemen değiştiriyorsunuz. Normalde bir kaç kere kullandıktan sonra yeniden kullanmıyorsunuz maskeleri. Yani ihtiyacımız olduğunda bulamamak gibi bir sorunumuz var. Şu an mesela birçok arkadaşıma söyledim bulmaya çalışıyorlar. Henüz bulamadık” dedi. Son olarak Sağlık Bakanlığının bu konuda önlem alıp çözüm üretmesi gerektiğini söyleyen Şen, "Daha çok para kazanmak için lösemili çocukların mağdur edilmesinin engellemesi gerekir” diyerek duruma tepki gösterdi.