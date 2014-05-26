ÖYK'den satılık fay hattı!

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 8 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile İstanbul, Antalya, Eskişehir ve Gaziantep'ta Maliye Hazinesi'ne ait 85 adet taşınmaz satış yöntemi ile 2 yıl içerisinde özelleştirilecek.



Hürriyet'in haberine göre, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık ise özelleştirilecek olan Eskişehir Odunpazarı'ndaki 1531 ada ve 17 parsel numaralı taşınmaza dikkat çekti. Atalık, "ÖYK kararının eki listede bu taşınmazın imar durumu "Konut, yeşil, yol, ağaçlandırılacak ve üniversite alanı ile fay hattı" olarak geçmektedir. Ülkemizde gelir getiren kurumların satışından sonra şimdi sıra imar durumu "Fay Hattı" olan taşınmazların satışına gelmiş durumda" dedi.

Tek tarım arazisi

Atalık, özelleştirilecek alanlar arasında yer alan Sarıyer Gümüşdere Köyü'ndeki 764 parsel numaralı 590 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın da bölgenin tek tarım arazisi olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"İl toprak Koruma Kurulu Kararı ile daha önce bu arazinin bir bölümü "biyolojik arıtma tesisi" yapılmak üzere İSKİ Genel Müdürlüğü`ne tahsis edilmişti. Ancak tarım arazisi olduğundan bahisle Odamız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`na itirazda bulundu ve yapılan incelemede söz konusu alanın "sulu özel ürün arazisi" olduğu saptandı. Böylece daha önce verilen tarım dışı amaçlı kullanım kararı iptal edildi. Gümüşdere Köyü tarım arazisinden başka İstanbul genelinde üzerinde tarımsal üretim yapılan, düz ve hafif eğime sahip daha pek çok mutlak tarım arazisi satışa çıkarıldı."

Atalık, satışa çıkarılan ve imar durumu "askeri alan" olan yerleri alan bir kişinin buraları askeri tesis amaçlı kullanmayacağının da gün gibi açık oldupuna dikkat çekerek, "Dere yatağını ya da refüjü kim, ne için alacak? Pek çok kişi imar planında yeşil alan lejandında kalan arazisine konut amaçlı imar çıkartmaya çalışırken, park ve yeşil alanları bir insan neden alır? Fatih, Binbirdirek Mahallesi`nde (Sultanahmet) arkeolojik ve kültür alanında kalan ve üzerinden İmran Öktem Caddesi geçen taşınmazlar ne amaçla satışa çıkarıldı, kim niye alacak? Bu soruların iki yanıtı olabilir; birincisi, son derece düşük fiyatlarla elden çıkarılacak bu taşınmazların derhal imar durumları değiştirilecek. İkinci durumda ise imar planı değiştirilemeyecek özellikte olan araziler satılan kişilerden çok daha yüksek bedelle geri alınarak bazı kişilere rant sağlanmış olacak" diye konuştu.

Söz konusu özelleştirme kararının içerisinde Tarım İl Müdürlüğü arazisinin de oldupğunu vurgulayan Atalık, "İstanbul ilinde satışa çıkarılan araziler dikkatle tekrar gözden geçirilmelidir. Fiili olarak tarımda kullanılan araziler kullananlarına uygun fiyat ve taksitle satılmalıdır. İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü`nün yerinin satışı durdurulmalıdır. Diğer önem arz eden araziler de dahil olmak üzere konuyla ilgili olarak meslek odalarının görüş ve önerisi mutlaka alınmalıdır" dedi.