-ÖYK'DAN 7 DAĞITIM ŞİRKETİNİN SATIŞINA ONAY ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Boğaziçi, Dicle, Gediz, Trakya, Akdeniz, İstanbul Anadolu Yakası ve Toroslar elektrik dağıtım şirketlerinin satışını onayladı. ÖYK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hissesi, İhale Komisyonu tarafından 9 Ağustos 2010 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, 2 milyar 990 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu'na ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak. Grubun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminat İdare lehine irat kaydedilecek. İş-Kaya-MMEKA Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 2 milyar 751 milyon dolar bedelli ikinci teklifi veren Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş'ye, bu şirketin de sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 2 milyar 496 milyon dolar bedelle dördüncü teklifi veren Park Holding A.Ş'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak. Park Holdingin de sözleşmeyi imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminat İdare lehine irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecek. -DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM- ÖYK Kararına göre, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hissesi 9 Ağustos 2010 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, 228 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otom. Pet. Ürün Paz. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubuna ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak. Şirketin sözleşmeyi imzalamaması veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminat İdare lehine irat kaydedilecek ve ihalede 227 milyon dolar bedelle ikinci teklifi veren Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye satılacak. Çalık Enerji'nin de sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda teminatı İdare lehine irat kaydedilecek ve şirket ihalede 168 milyon dolar bedelle üçüncü teklif sahibi Eti Gümüş A.Ş.&Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş. Ortak Girişim Grubuna satılacak. Bu grubundan sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatı İdare lehine irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecek. -GEDİZ ELEKTRİK İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNİN- Karara göre, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hissesinin, İhale Komisyonu tarafından 9 Ağustos 2010 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, 1 milyar 915 milyon dolar bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Eti Gümüş A.Ş.&Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş. Ortak Girişim Grubuna ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi. Söz konusu Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde şirket 1 milyar 800 milyon dolar bedelle üçüncü teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak. Enerjisa Elektrik'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminat İdare lehine irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecek. -TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM- Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hissesi de İhale Komisyonu tarafından yapılan 9 Ağustos 2010 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, 622 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye satılacak. Aksa Elektrik'in sözleşmeyi imzalamaması veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, 575 milyon dolar bedelle üçüncü teklifi veren IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, bu şirketle de anlaşılamaması durumunda 571 milyon dolar bedelle dördüncü teklifi veren KCETAŞ-Ayen-REL-Petco Ortak Girişim Grubu'na satılacak. Bu şirketin de sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminat İdare lehine irat kaydedilerek ihale iptal edilecek. -AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM- Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hissesi ise İhale Komisyonu tarafından yapılan 7 Aralık 2010 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, 1 milyar 165 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Park Holding A.Ş'ye şartname çerçevesinde satılacak. Park Holding'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 1 milyar 128 milyon dolar bedelle dördüncü teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye, şu şirketle de anlaşılamaması durumunda 1 milyar 100 milyon dolar bedelle beşinci teklif sahibi EMKAT Ortak Girişim Grubuna ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak. EMKAT Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminat İdare lehine irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecek. -İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM- İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hissesi, İhale Komisyonu tarafından yapılan 7 Aralık 2010 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, 1 milyar 813 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak. MMEKA'nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda şirket, 1 milyar 812 milyon dolar bedelle ikinci teklifi veren Yıldızlar SSS Holding A.Ş'ye, bu şirketle anlaşılamaması durumunda 1 milyar 515 milyon dolar bedelle üçüncü teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş., bu şirketle de anlaşılamaması durumunda 1 milyar 459 milyon dolar bedelle dördüncü teklifi veren AKsa Elektrik Perakende Satış A.Ş'ye satılacak. Dördüncü teklif sahibi ile de sözleşme imzalanamaması durumunda 1 milyar 321 milyon dolar bedelle altıncı teklif sahibi Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu'na ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak. Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminat İdare lehine irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecek. -TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM- Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hissesi, İhale Komisyonu tarafından yapılan 7 Aralık 2010 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, 2 milyar 75 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Yıldızlar SSS Holding A.Ş'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak. Yıldızlar SSS Holding'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda teminatı İdare lehine irat kaydedilecek ve şirket 2 milyar 74 milyon dolar bedelle ikinci teklifi veren Park Holding A.Ş'ye satılacak. Bu şirketle anlaşılamaması durumunda şirket 2 milyar 16 milyon dolar bedelle dördüncü teklifi veren Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye, bu şirketle anlaşılamaması durumunda 1 milyar 952 milyon dolar bedelle beşinci teklifi veren Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubuna, bu şirketle de sözleşme imzalanamaması durumunda 1 milyar 851 milyon dolar bedelle altıncı teklifi veren EMKAT Ortak Girişim Grubuna ihale şartnamesi çerçevesinde satılacak. EMKAT Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminat İdare lehine irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecek.