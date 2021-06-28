OYDER Başkanı Turgay Mersin: Avrupa’nın, hatta dünyanın en yüksek otomobil vergisi bizde

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, ÖTV ve faiz oranının aşağıya çekilmesi için hükümete çağrı yaparak, "Avrupa’nın, hatta dünyanın en yüksek otomobil vergisi bizde maalesef" dedi.

Otomobil fiyatlarının erişilebilir seviyenin çok üzerine çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan Mersin, döviz kuru, faiz oranları ve ÖTV'nin otomobil satışlarına doğrudan etkisi olduğunu ifade ederken, "Avrupa’nın, hatta dünyanın en yüksek otomobil vergisi bizde maalesef" ifadelerini kullandı.

Nisan ve mayıs aylarında satışların düştüğünü, haziran ayında ise yazın da gelmesiyle birlikte fiyat artışına rağmen satışların canlandığını ifade eden Turgay Mersin, temmuz ayı itibarıyla ise kur artışını takiben yüzde 50'lik düşük(!) ÖTV dilimine giren araç sayısının azalacağını ve ifade etti.

"Döviz kurunun nereye gideceğini kimse bilmiyor" diyen OYDER Başkanı, "Ancak hükümetimiz faizleri biraz daha aşağı çekmeyi başarırsa otomobil sahiplenmesi daha çok olur. Diğer yandan, devletimizden matrah düzenlemesi istiyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin otomobil vergileri konusunda dünyanın zirvesinde olduğunu söyleyen Turgay Mersin, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

"Avrupa’da otomobilin çıplak fiyatı üzerine gelen vergi oranı ortalama yüzde 21. Türkiye’de ise 1.6 litre motor hacmine sahip bir otomobili baz alırsak, vergiler KDV ile birlikte yüzde 70’e dayanıyor. Dolayısıyla çıplak fiyatı 100 bin TL olan bir aracın fiyatı 170 bin TL’ye oluyor. Araç 130 bin TL ise yüzde 80 ÖTV dilimine girdiği için yüzde 100 oranında vergi oluyor. Avrupa’nın, hatta dünyanın en yüksek otomobil vergisi bizde maalesef."