OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu: Otomotivde ÖTV indirimi beklemiyoruz

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) son dönemde çok fazla gündemde olan ve toplumun kimi kesimlerinde bir beklenti oluşturan ÖTV indirimi konusunda açıklama yaptı. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." dedi.

Bankaların kredi faizlerini düşürerek yerli üretim ve 2. el otomobil alacaklara sunduğu yeni finansman çözümleri otomotiv pazarlarındaki hareketliliği en üst seviyeye çıkartmış durumda.



Buna ek olarak bir de her yerde herkesten duyabileceğiniz ÖTV indirimi dedikodusu var. Konuyla alakalı Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu açıklamalarda bulundu.

"ÖTV indiriminin gelmeyeceğini günlerder söylüyoruz"

Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz." dedi.