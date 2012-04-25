OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Türker gözaltında

28 Şubat Soruşturması kapsamında evinde ve makamında arama yapılan OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Yıldırım Türker, gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Türker’in Çankaya Birlik Mahallesi Zirvekent Konutları Manolya Sitesi’ndeki evine gelerek arama yaptı. Bu arada bir ekipte Türker’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü OYAK’a giderek makam odasında arama yaptı. Arama sırasında evde bulunmayan Türker, daha sonra evine geldi. Makam odasında 45 evinde de 6 saatlik aramanın ardından Türker, gözaltına alındı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Türker, ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bugün gözaltına alanın Türker, 6 Nisan 2012 tarihinde OYAK tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen Renault Fluence marka elektrikli otomobili Başbakanlığa hibe etmişti. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Yıldırım Türkeri, OYAK tarafından Türkiye'de üretilen ve Başbakanlık'a hibe edilen Renault Fluence marka otomobilin teslimi sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte görüntülenmişti.