T24 LogoT24 Logo
Gündem

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Türker gözaltında

28 Şubat Soruşturması kapsamında evinde ve makamında arama yapılan OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Yıldırım Türker, gözaltına alındı

25 Nisan 2012 21:34

 

28 Şubat Soruşturması kapsamında evinde ve makamında arama yapılan OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Yıldırım Türker, gözaltına alındı.
 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Türker’in Çankaya Birlik Mahallesi Zirvekent Konutları Manolya Sitesi’ndeki evine gelerek arama yaptı. Bu arada bir ekipte Türker’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü OYAK’a giderek makam odasında arama yaptı. Arama sırasında evde bulunmayan Türker, daha sonra evine geldi. Makam odasında 45 evinde de 6 saatlik aramanın ardından Türker, gözaltına alındı.
 
Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Türker, ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
 
 
Bugün gözaltına alanın Türker, 6 Nisan 2012 tarihinde OYAK tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen Renault Fluence marka elektrikli otomobili Başbakanlığa hibe etmişti. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Yıldırım Türkeri, OYAK tarafından Türkiye'de üretilen ve Başbakanlık'a hibe edilen Renault Fluence marka otomobilin teslimi sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte görüntülenmişti.

ETİKETLER

oyak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24