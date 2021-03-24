OYAK Yatırım, hisselerinin yüzde 30'unun sermaye artırımı ve halka arzı için SPK'ya başvurdu

OYAK Yatırım, yaptığı açıklamaya göre, hisselerinin yüzde 30'unun sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Açıklamaya göre, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz oranı yüzde 35’e çıkabilecek.

Mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 5.7 milyon TL olacağı kaydedildi. Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü oluşturuyor.

Sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle yapılması planlanan halka arzın, yasal sürecin sonuçlanmasına bağlı olarak yılın ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

OYAK Yatırım, sermaye piyasası enstrümanlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık ve yatırım danışmanlığı hizmeti veriyor.