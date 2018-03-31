Oyak Renault'tan 33 milyon euroluk yeni yatırım

İstanbul, 31 Mart (DHA) - Oyak Renault 33 milyon euro yatırım yaparak yeni pres hattını devreye aldı.

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, 33 milyon Avro yatırım yaparak inşa ettiği yüksek hızlı yeni pres hattının açılışını çalışanları ile kutladı. Yeni pres hattı açılış törenine, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Tunç Başeğmez, Oyak Renault yöneticileri, proje ekipleri ve tedarikçiler katıldı.

Sac parça üretim kapasitesinde iki kat artış

Yeni pres hattı açılışında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, devreye aldıkları yeni pres hattı sayesinde hem kapasitelerini hem de hızlarını artırdıklarını vurguladı. Başeğmez, “Yeni pres hattımızın sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde büyük sac parça üretim kapasitemizi neredeyse iki katına çıkarttık. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları devam eden yatırımları, şirketlerinden ve Renault markasından gurur duyan çalışanlarının 50 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübesi ile ülke ekonomisine ve otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.

Yeni Pres Hattı’nın özellikleri hakkında:

Modern teknolojiler kullanılarak 12 ay gibi çok kısa bir sürede inşa edilen ek pres binası içinde, 5.5 ay gibi rekor bir sürede yeni pres hattının kurulumu gerçekleşti.

Yeni pres hattı ile 70’i aşkın kişiye yeni istihdam sağlanacak.

Renault Grubu’nda bir ilk olan ve 6,300 metrekarelik atölye alanına sahip yüksek hızlı yeni pres hattı, bir adet 2,400 ton, bir adet 1,200 ton ve iki adet 1,000 ton kapasiteli toplam dört presten oluşuyor.

Yeni tasarım, elektrik-elektronik sistemler ve hidrolik yastık ünitesi gibi özellikleri sayesinde yaklaşık yüzde 30’luk bir enerji tasarrufu sağlayacak.

Bu modern hat üzerinde kalıp değişim süreleri 10 dakikadan, 3.5 dakikaya inecek ve rekor sayılabilecek bir süre içinde kalıp değiştirilip farklı bir parça basımına başlayabilecek.

Yeni hat üzerinde Endüstri 4.0 dijitalizasyon kapsamında iki yenilik bulunuyor; kalıpların üzerindeki RFID (Radio Frequence Identification Data) sistemi sayesinde pres hattı parçaya göre otomatik olarak parametrelerini ayarlayacak. Ayrıca yine hat üzerindeki sıcaklık, titreşim, elektrik akımı, rotasyon gibi parametreler sürekli dijital ortamda takip edilecek bu bilgiler anlık işlenerek olası problemler önceden saptanıp önlem alınabilecek.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 360 bin otomobil ve 750 bin motor üretim hacmi ile Renault’nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biridir. Oyak Renault, Clio IV, Clio Sport Tourer ve Yeni Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç etmektedir.

Bursa’da 582,483 metrekare üzerinde kurulu üretim tesislerinde, Karoseri-Montaj ve Mekanik-Şasi Fabrikaları, Arge Merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi bulunmaktadır. 1969 yılında Bursa’da kurulan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2017 yılı sonu itibariyle yedi binin üzerinde kişiye istihdam sağlamaktadır.

Oyak Renault, Kalite Güvence Sistemi’ni 1996 yılında ISO 9001 belgesiyle onaylatan ilk Türk otomobil üreticisi olmuştur. Eylül 1999’da “sıfır hata” ile ISO 14001 belgesini alan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Renault Grubu çevre politikası çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. (Fotoğraflı)