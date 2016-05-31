OYAK Renault'daki sakal kavgası ölümle sonuçlandı

Bursa'daki Oyak Renault Fabrikası'nda geçen salı günü, iddiaya göre sakalı yüzünden uyardığı işçi Fatih A.'nın yumruk darbeleri sonucu komaya giren 36 yaşındaki Nihat Sevinç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sevinç'in eşine, "Ben ölürsem organlarımı bağışlayın" vasiyeti üzerine böbrekleri ve karaciğeri Uludağ Üniversitesi'nde böbrek bekleyen üç hastaya nakledilecek.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Oyak Renault Fabrikası'nda geçensalı günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda Kaporta Punta Bölüm Şefi Nihat Sevinç, bir yıl önce işe giren Fatih A.'yı iddiaya göre sakalı konusunda bir kez daha uyarınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Fatih A.'nın yumruk darbeleriyle düşüp kafasını çarpan Sevinç, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir çocuk babası Sevinç, yoğun bakım ünitesinde dün gece yaşamını yitirdi.

Vasiyeti üzerine organları bağışlandı

Acı haberi alan Nihat Sevinç'in eşi Gülay, annesi Nurten ve babası Özcan Sevin organların bağışlanması için gelen teklifi Nihat Sevinç'in ölmeden yıllar önce eşine, "Bana bir şey olursa organlarımı mutlaka bağışlayın" dediği için düşünmeden kabul etti.

Nihat Sevinç'in karaciğeri siroz hastası 42 yaşındaki Kezban Çelik'e nakledilirken, böbrekleri ise iki ayrı hastayı yaşama bağlayacak.

Bu arada olay sonrası çıkartıldığı nöbetci mahkemece 'Adam yaralamak' suçundan tutuklanan Fatih A. hakkındaki savcılık soruşturmasının "Adam öldürmek" suçundan sürdürüleceği belirtildi. Nihat Sevinç'in cenazesi Bursa'da toprağa verilecek.