OYAK Renault üretime yetişemiyor

OYAK Renault Üst Yöneticisi (CEO) Tarık Tunalıoğlu, üretime yetişemez durumda olduklarını belirterek, “3 vardiya çalıştığımız için önümüzdeki 3 aylık dönemde, pazar günleri 19. vardiyaları açarak, gelen talep artışlarına karşılık vermeye çalışıyoruz” dedi.



Tunalıoğlu, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) tarafından düzenlenen “Türkiye Sanayisine Sektörel Bakış: Otomotiv Sanayii” konulu konferansa katıldı.



Tarık Tunalıoğlu, konuşmasında, yaptıkları yatırımla yılda 360 bin araç üretim kapasitesine sahip olduklarını, ancak geçen yıl 317 bin otomobili hedeflemelerine rağmen krizin etkisiyle 286 bin araçta kaldıklarını belirtti.



Krizin etkisiyle bu yıl için 254 bin araç üretmeyi planladıklarını bildiren Tunalıoğlu, şöyle konuştu:

“Maalesef şubat ayı sonunda, bu üretim miktarı da 208 bine kadar geriledi. İleriyi göremez hale gelmiştik. Ardından biri içerde biri dışarda iki olumlu gelişme oldu. ÖTV indirimiyle büyük talep patlaması oldu, yerli piyasa için 12 bin 500 arabalık ilave bir sipariş aldık. İkinci pozitif gelişme ise Avrupa ülkelerindeki hurda yardımı ve ekolojik çevreyi koruyan arabalara yapılan yardımlardan dolayı artan pazarlardan dolayı Nisan-Haziran dönemi için 16 bin 500 ilave araba siparişi oldu. Yani toplamda 35 bin arabalık ilave sipariş aldık. Bu da 208 bine düşmüş üretimimizi, bir anda yüzde 17'lik artışla 245 bine kadar çıkarttı.”



Tunalıoğlu, Ocak-Mart döneminde, kısa süreli çalışma ödeneği sayesinde istihdamlarını korumayı başardıklarına dikkati çekerek, “Bu ortamda, çoğu geçici süreli kontratlı işçiler olmak üzere yaklaşık 550 işçimiz ayrılmak zorunda kaldı. Bugün hala 3 vardiya dönebiliyorsak, bunu hem ek siparişler hem de boş geçen Ocak-Mart döneminde istihdamı sağlayabilecek kanunun yardımıyla başardık” dedi.



’Eylüle kadar durum iyi’



Kısa dönem için önlerini çok iyi gördüklerini dile getiren Tunalıoğlu, şöyle devam etti:



“Üretime yetişemez durumdayız. 23 Nisan'da çalıştık, 1 ve 19 Mayıs'ta da çalışacağız. 3 vardiya çalıştığımız için önümüzdeki 3 aylık dönemde, pazar günleri 19. vardiyaları açarak, gelen talep artışlarına karşılık vermeye çalışıyoruz. Ağustos'a, hatta Eylül'e kadar üretim açısından iyi görüyoruz, ama ondan sonrası meçhul. Kısa süreli çalışma ödeneğinin süresinin, yıl sonuna kadar uzatılması, istihdamı koruma açısından emniyet sübabı olarak en önemli tedbirlerden biri. ÖTV indiriminin 15 Haziran'dan sonra kaldırılması, iç pazardaki taleple ilgili endişelerimizden birisi. Ayrıca Maliye Bakanı'yla son görüşmemizde bizi net şekilde reddettiyse de hurda teşviği konusunda Türkiye'de de diğer AB ülkelerinde yapıldığı gibi bir girişimin yapılacağını ve olumlu etkilerinin olacağını hala düşünmekteyiz.”



Tunalıoğlu, üretim patlaması yaşanan Romanya'nın, yeni proje çekmekte Türkiye'nin rakiplerinden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'ye yeni projelerin gelmesinin, iç pazardaki canlılığın sürekliliğinin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.



