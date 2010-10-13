-OYAK RENAULT EVİNDE MAĞLUP ANTALYA (A.A) - 12.10.2010 - Basketbol Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş Cola Turka, Oyak Renault'yu 96-88 yendi. Grubunda 3'te 3 yaparak birinci olan siyah-beyazlılar, sekizli finale kaldı. Maça Oyak Renault hızlı başladı. Peş peşe kazandığı basketlerle rakibi Beşiktaş Cola Turka'yı şaşırtan Oyak Renault, ilk 5 dakikada oyuna ağırlığını koydu. Ancak daha sonra toparlanan Beşiktaş Cola Turka aradaki farkı kapattı. Birinci periyot 24-24 sona erdi. İkinci periyotta ağırlığını koyan Beşiktaş Cola Turka oldu. Bu periyotta Beşiktaş Cola Turka'nın antrenörü Burak Bıyıktay bütün oyunculara şans verdi. Üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş Cola Turka, devre arasında soyunma odasına 5 sayılık farkla 56-51 önde gitti. Beşiktaş Cola Turka, 3. periyotta da rakibine oranla daha baskılı oynadı. Peş peşe attığı basketlerle aradaki farkın açılmasını sağladı. Beşiktaş Cola Turka bu periyodu da 76-61 önde tamamladı. Son periyoda da baskılı giren Beşiktaş Cola Turka, Oyak Renault karşısında üstünlüğünü hissettirdi. Maçın son dakikalarına doğru kendini sıkmayan Beşiktaş Cola Turka maçı 96-88 kazanarak, D Grubu'nda 3'te 3 yaparak sekizli finale grup lideri olarak çıktı. Salon: Kepez Arena Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Zafer Yılmaz xxx, Ozan Gönen xxx Oyak Renault: Wayne Garcia xx 7, Nedim Dal xx 9, Tufan xx 8, Gibson xxx 9, Waller xxx 19, Mehmet xx 5, Kerem xx 6, Umut Yenice xxx 14, Alparslan xx 2, Cevat xx 9 Beşiktaş Cola Turka: Likholitov xxx 27, Serhat xx 3, İgnerski xxx 9, Chatman xxx 8, Cevher özer xxx 13, Ogilvy xxx 10, Bekir xx 6, Mustafa Abi xx 5, Cüneyt xx 2, Murat xx 6, İsmail xx 7 5 faulle çıkanlar: 35.14 Umut Yenice (Oyak Renault) 38.12 Serhat (Beşiktaş Cola Turka) 1. periyot: 24-24 Devre: 51-56 (Beşiktaş Cola Turka) 3. periyot: 61-76