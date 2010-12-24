-OYAK RENAULT: 72 - GALATASARAY CAFE CROWN: 90 BURSA (A.A) - 24.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında Galatasaray Cafe Crown, deplasmanda OYAK Renault'u 90-72 yendi. Karşılaşmaya her iki takım da adam adama savunmayla başladı. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 2. dakikası, 4-4 eşitlikle geçildi. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren konuk ekip Galatasaray Cafe Crown, Rancik-Ermal ikilisinin basketleriyle 4. dakikayı 4 sayı farkla önde geçti: 4-8. Pota altında etkili olan sarı kırmızılılar, Rancik'in bulduğu basketlerle 6. dakikada farkı 9 16-7'lik skorla farkı 7'ye çıkardı. Gibson'ın dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı kapatmaya çalışan ev sahibi takım karşısında Rocheste ile etkili olan sarı-kırmızılılar, çeyreği 21-16 önde tamamladı. 2. çeyreğe hızlı başlayan, ev sahibi Bursa temsilcisi oldu. Umut-Alper ikilisiyle boyalı alandan ve dış atışlardan üst üste sayılar bulan OYAK Renault, savunmada rakibine kolay sayı bulma şansı vermeyince farkı 1 sayıya kadar indirdi: 25-26. Devrenin sonlarına doğru hücumdaki ritmini tekrar bulan Galatasaray Cafe Crown, ilk yarıyı 34-45 önde bitirdi. 3. çeyrekte Ermal'in etkili oyunuyla skordaki üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Cafe Crown, savunmada rakibini kötü şut seçimlerine zorladı ve 23. dakika içinde farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 53-38. Mays-Umut ikilisiyle farkı kapatmaya çalışan ve hücumda ritm bulan rakibi karşısında Evren ile sayılar üreten konuk takım, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi. Sarı-kırmızılılar, çeyreğin son bölümünde yakaladığı fırsatları iyi değerlendiremese de üçüncü periyodu 68-56 önde bitirdi. Karşılaşma boyunca etkili oyununu sürdüren Galatasaray Cafe Crown , rakibinin top kayıpları sırasında hücumda üst üste sayılar buldu. İstanbul ekibi, son 5 dakikasına 82-60 önde girdiği karşılaşmayı, 90-72'lik skorla kazandı. Salon: Atatürk Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Sami Özel xx OYAK Renault: Gibson xx 2, Waller xxx 14, Mays xxx 17, Kerem xx 7, Umut xxx 17, Serkan x 2, Alper x 2, Tufan xx 11 Galatasaray Cafe Crown: Shipp xx 6, Rocheste xx 10, Rancik xxx 9, Evren xx 5, Ermal xxx 9, Caner xx 6, Shumpert xxx 14, Tutku xx 5, Andric xx 14, Haluk xxx 6, Sertaç xx 4, Hüseyin xx 2 1.Periyot: 16-21 Devre: 34-45 3.Periyot: 56-68