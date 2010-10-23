-OYAK RENAULT: 68 - BORNOVA BELEDİYESİ: 76 BURSA (A.A) - 23.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde OYAK Renault, sahasında Bornova Belediyesi'ne 68-76 yenildi. Maça iyi bir başlangıç yapan Bornova Belediyesi, 3. dakikada 7-0'lık bir periyot yakalarken, 5. dakikayı da 11-3 önde geçti. Bu bölümden sonra toparlanan OYAK Renault, farkı kapadı ve devreyi 19-18 üstün bitirdi. İkinci periyoda da hızlı giren OYAK Renault, 11. dakikada skoru 24-18 yaparak 6 sayılık fark yakaladı. Evsahibi ekip, Gibson'un da skora katkı koymasıyla 15. dakikayı da 31-24 önde geçti. 3 dakikalık periyotta Serdar ve Smith ikilisi ile 10-2'lik seri yakalayan Bornova Belediyesi, 18. dakikada yeniden öne geçti: 35-34. Son bölümde toparlanan Bursa temsilcisi Waller'in sayıları ve Gibson'un da son saniye basketiyle devreyi 45-40 önde tamamlamadı. İkinci yarıya seyirci desteğini arkasına alarak başlayan OYAK Renault, 25. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 49-40. Bu dakikadan sonra iyi savunma yapan Bornova Belediye, farkı yeniden indirdi ve periyot 53-50 OYAK Renault'un üstünlüğüyle sona erdi. Son periyotta Smit'in basketleriyle başlayan Bornova Belediye, 34. dakikada maçta tekrar öne geçti: 59-60. İzmir ekibine, Waller'in basketleriyle karşılık veren Oyak Renault, 37. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 67-62. Ancak maçı bırakmayan konuk ekip, önce Smith'in faul atışları ardından da Roll'un üçlüğüyle bitime 54 saniye kala 4 sayı öne geçti: 67-71. Kalan sürede ise Oyak Renault'un maçı kazanma çabaları yetmedi ve Bornova Belediyesi sahadan 76-68 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Kaan Büyükçil xx, Aydın Karaçam xx OYAK Renault: Garcia xx 8, Nedim x, Tufan xx 6, Gibson xxx 20, Waller xxx 19, Ufuk x 3, Cevat Alper x , Umut xx 10, Kerem x 2 Bornova Belediye: Francis xxx 16, Ümit xx 10, Roll xxx 13, Smith xxx 13, Soner xx 8, Serdar xx 6, Umutcan x 2, Murat xx 8, Pertev x, Çağdaş x 1.Periyot: 19-18 Devre: 40-35 (OYAK Renault lehine) 3.Periyot: 53-50 Beş Faulle Çıkan: 38.32 Tufan (OYAK Renault)