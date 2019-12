-OYAK RENAULT: 66 - TOFAŞ: 81 BURSA (A.A) - 08.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Tofaş, OYAK Renault'u 81-66 yendi. Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Tofaş oldu. İnanç, Ruziç ve Onur üçlüsüyle üst üste basketler bulan konuk ekip 2. dakikayı 6-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip OYAK Renault, Ogün ile karşılık vererek 10. dakikada eşitliği sağladı (7-7). Conroy'un basketiyle öne geçen OYAK Renault birinci periyodu da 22-17 önde tamamladı. İkinci periyoda ise OYAK Renault, hızlı başladı. 13. dakika 24-21 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. 2. periyotta her iki takım da sayı üretmekte zorluk çekti. 15. dakikada Tofaş, Orçun'un serbest atışlarıyla farkı bir sayıya indirdi (24-23). Karşılıklı basketler sonunda devrenin bitimine 38 saniye kala Tofaş, Rowe'nin 3 sayılık basketiyle öne geçti (30-31). OYAK Renault, serbest atıştan Mays ile sayı kazanarak eşitliği sağladı (31-31) ve devre de bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Tofaş, İlkan ve Rowe ikilisinin basketleriyle 22. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı (36-41). 25. dakika 49-41 Tofaş'ın üstünlüğüyle geçildi. Etkili oyununu sürdüren Tofaş, Rowe, Nichols ikilisinin basketleriyle 27. dakikayı 56-44 önde geçti. OYAK Renault, Ogün ve Bora ikilisiyle karşılık vermesine rağmen fark kapanmadı ve üçüncü çeyrek 10 sayı farklı Tofaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı (50-60). Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Tofaş, 35. dakikayı Can ve Ruziç ikilisinin basketleriyle 75-56 önde geçti. Kalan dakikalarda da etkili oyuna devam eden Tofaş, karşılaşmadan 81-66 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin, ligde kalma şansı bu sonuçla daha da azaldı. Salon: Atatürk Hakemler: Recep Ankaralı xx, Turgut Işık xx, Uğur Özen xx OYAK Renault: Conroy xx 13, Ogün xxx 15, Bora xx 9, Mays xx 14, Allen xx 5, Nedim x 4, Kerem x 3, Tufan xx, Serkan x 3 Tofaş: Rowe xxxx 16, Nichols xxx 13, İnanç xx 5, Ruziç xxxx 15, Onur xx 6, Orçun x 2, Can Altıntığ xxx 10, Zuza xx, İlkan xxx 14, Fırat xx, Can Özcan x, Samet x 1.Periyot: 22-17 Devre: 31-31 3.Periyot: 50-60