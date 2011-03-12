-OYAK RENAULT: 53 - OLİN EDİRNE: 71 BURSA (A.A) - 12.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde OYAK Renault, sahasında Olin Edirne'ye 53-72 yenildi. Maça konuk takım Olin Edirne hızlı başladı. Edirne temsilcisi Seibutis ve Samardiski ikilisinin basketiyle 5. dakikada durumu 2-12 yaparak 10 sayılık farka ulaştı. Etkili oyununu sürdüren Olin Edirne periyotu da 13-19 üstün bitirdi. İkinci periyotta toparlanan OYAK Renault, katı savunmasıyla rakibine fazla sayı şansı vermedi. Evsahibi takım 16. dakikada durumu 18-23 yaparak farkı 5 sayıya indirdi. Etkili savunmasını sürdüren OYAK Renault, devre sonunda farkı 1'e indirdi: 26-27. Üçüncü periyota Samardijiski, Daliboa ve Can ile üst üste 3 sayılık basketler bulan Olin Edirne 25. dakika geçilirken durumu 31-39 yaparak yeniden farkı açtı. Art arda hücumlardan boş dönen ve serbest atışlarda düşük yüzdeyle oynayan OYAK Renault farkı kapatamayınca Olin Edirne üçüncü periyot sonunda farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 35-47. Son periyotta da iyi oyununu sürdüren konuk takım, 35. dakikayı 43-57 önde geçerken sahadan da 53-71 galip ayrıldı. OYAK Renault'un hafta içinde kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu Ramel Allen maçta 7 sayıyla oynadı. Bu arada maçın 33. dakikasında OYAK Renault Genel Sekreteri İsmail Gümüş ile Olin Edirne taraftarları arasında gerginlik yaşandı.