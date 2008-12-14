OYAK nefes aldı

Ligde son 4 maçını kaybeden OYAK Renault, 10. haftada seyircisi önünde Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni 80-69 mağlup etti.





Beko Basketbol Ligi'nde OYAK Renault, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni 80-69 yendi.



Maça hızlı başlayan OYAK Renault, Alper'in üstüste attığı 3 sayılık basketlerle 2. dakikayı 6-2 önde geçti. Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi ise Mack, Dunn ve Saunders'ın basketleriyle 4. dakikada 6-6 eşitliği sağladı.



Gordon ile üstüste sayılar bulan sarı-siyahlılar, 7. dakikayı 13-11 önde geçerken, Konya temsilcisi ise Ibekwe ve Saunders'ın basketleriyle öne geçti ve ilk çeyrek 17-13 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nin üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci çeyreğe Serhat ve Evren Büker kardeşlerin basketleriyle giren OYAK Renault, Gordon'un üstüste attığı basketlerle 21-19 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, Ibekwe ve İsmail'in sayılarıyla 16. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 30-23. Farkı kapamaya çalışan evsahibi ekip ise Gordon'un skorer oyunuyla 18. dakikada 30-30 eşitliği sağladı ve devre de 32-32 berabere sona erdi.



Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan evsahibi sarı-siyahlılar, Gordon ve Jones ikilisinin basketleriyle 23. dakikada 44-37 öne geçti, Konya temsilcisi ise OYAK Renault'a İlker ve Dunn'un basketleriyle karşılık verdi ve farkı eriterek 3. periyodu 53-49 önde tamamlamasını bildi.



Son çeyrekte karşılıkla basketler vardı. Konuk ekip, Saunders'in 3 sayılık basketiyle 37. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 67-65. Son dakikalarda Evren ile basketler bulan OYAK Renault, farkı giderek açmaya başladı ve etkili oyununu sürdürerek karşılaşmayı 80-69 kazandı.



OYAK RENAULT: 80 - MUTLU AKÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: 69

Salon: Atatürk

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Ziya Özorhan xx

OYAK Renault: Evren 22 xxx, Ahmet Ali x, Alex Gordon 25 xxx, Serhat 3 xx, Nedim 2 xx, Alper 9 xx, Jones xxx 16, Stiemsma xx 3

Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: İlker xxx 14, Mack xx 9, İbrahim xx 2, Ufuk xx 4, Dunn xxx 10, Saunders xx 8, Ibekwe xxx 12, İsmail xxx 10

1. Periyot: 13-17

Devre: 32-32

3. Periyot: 53-49

