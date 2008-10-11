Oyak krize avantajlı girdi

Oyakbank’ı ING’ye sattıktan sonra elindeki nakit miktarı 5.7 milyar YTL’ye çıkan Oyak’ın Genel Müdürü Coşkun Ulusoy, Haziran ayında “Kriz bitti diyorlar ama bunun ikinci, üçüncü aşamaları olacak. İşler daha da kötüye gidince yurtdışında çok daha güzel fırsatlar doğacak. Şu an için nakit kral” demiş ve şirket almak için erken olduğunu söylemişti. Krizin ikinci ve üçüncü aşamaları olacağını öngören Ulusoy haklı çıkarken, dün yine “Alım için vakit var. Şirketler daha da ucuzlayacak. Bekliyoruz” dedi.



Oyak Bank’ı yaklaşık 2.7 milyar dolara satan, piyasaları allak bullak eden finansal kriz ortamında 5.6 milyar YTL nakit paraları olduğunu söyleyen Oyak Grubu’nun Genel Müdürü Coşkun Ulusoy, yurtdışında şirket almak için piyasaların ucuzlamasını ve şartların olgunlaşmasını beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz Haziran ayında bu parayı yeni satın almalarla değerlendirmek için erken olduğunu belirterek, “Daha krizin birinci aşamasındayız. Bunun ikinci, üçüncü aşamaları olacak. İşler daha da kötüye gidince Avrupa’da, Amerika’da güzel fırsatlar doğacak. İşte biz de tam o sırada harekete geçeceğiz. Ancak şu an için nakit kral diyoruz” şeklinde açıklama yapan Ulusoy, dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisinin süresinin daha da uzun olacağına dikkat çekti ve hâlâ aynı düşünceyi koruduklarını belirtti. Ulusoy, “Banka satışından elde edilen nakiti elimize aldık. Durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyoruz. Piyasalar ucuzlayınca yurtdışından şirketler alacağız” dedi.



Para Türk bankalarında



Ulusoy, bu ekonomik krizi gördükleri için Oyak Bank’ı sattıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada ekonomik krizde inişler çıkışlar devam edecek. Olaylar çok kötüye gidebilir. Bunlar biliniyordu. 2005’te bu oyunlar konuşulmaya başladığı zaman bankamızı satmamız gerektiğini söylemiştik. Geçen yıl sonunda banka satışından elde edilen nakiti elimize aldık. Durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyoruz. Biz bu işin feryadını izliyoruz. Hastalık 2000 yılından beri devam ediyordu. Asıl oyuncular bonusları aldılar, şirketler batınca paralarını alıp gittiler. Deniz bitti. Kriz 2009 ve 2010 yıllarında da devam edecek. Bizim şirketlerimiz üretim ve nakit sıkıntısı çekmeyecek ancak, pazarlamada ve kâr konusunda sıkıntı olabilir. 5.6 milyar YTL nakit paramız var. Bunu da Türk bankalarında değerlendiriyoruz.”



Krizi iyi takip ettik



Oyak Grubu’nun dünyada yaşanan ekonomik krizi çok iyi takip ettiğini vurgulayan Ulusoy, dünya piyasalarında şirketlerin ucuzlamaya başladığını belirterek, yurtdışında yatırım yapacaklarının altını çizdi. Ulusoy, “Piyasaların ucuzlamasını ve şartların olgunlaşmasını bekliyoruz. Özellikle de enerji ve hammadde konusuna ağırlık vereceğiz. Madencilik ve enerji konusunda dünyada gizli bir savaş yaşanıyor. Biz de bunun içinde yer almak istiyoruz. Erdemir Grubu dünya şirketi olacak. ABD’de yatırım bankalarıyla görüşmelerde bulunduk. Yurtdışında yatırımlara ağırlık vereceğiz. Böylece portföyümüzü genişleteceğiz ve dünya firması olacağız” diye konuştu.



Görevde olduğum sürece Erdemir’i satmayız



COŞKUN Ulusoy, Erdemir’i satın almakla çok iyi planlama yaptıklarını kaydetti. Erdemir’de görevde bulunduğu sürece hisse satmayacaklarını ifade eden Ulusoy, “Erdemir bu yılın ilk dönemlerinde 700 milyon YTL kâr elde etti. Yıl sonu hedefimiz ise 1 milyar dolara ulaşmaktır. Erdemir gayet güzel koşuyor. Erdemir kendi kendini finanse ediyor. Güvenle geleceğe bakıyoruz. Biz Türkiye sevdalısıyız” dedi.



Yaşanan ekonomik krizin etkisini en aza indirmek için planlarını gözden geçirebileceklerini anlatan Ulusoy, şöyle konuştu: “Krizin etkisini azaltmak için satış ve pazarlamada değişiklikler yapabiliriz. Ağırlık ihracatta olacak. Çünkü talep var. Benim korkum yok. Güvenim tam. Erdemir ve İsdemir’de tedbirler alacağız. Ama çevre yatırımlarını azaltmayacağız. İsdemir ve Erdemir ile mutlu, güleryüzlü olup Türkiye’nin çok büyük güç kaynağı olduk. Morale ihtiyacı olan Türkiye’nin moral kaynağı olduk.”



Şartlar makul hale gelirse nükleer santralle ilgileniriz



OYAK Grubu’na bağlı İskenderun Demir Çelik (İsdemir) Tesislerinde yapılan Modernizasyon, Değişim ve Yatırım Projelerinin tanıtım toplantısında konuşan Ulusoy, İsdemir’in Oyak Grubu’na geçmesiyle birlikte 3 milyar dolarlık yatırım hamlesi yaptıklarını ve bu yatırım tutarının Cumhuriyet tarihinde tek kalemde yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi. Ulusoy, bu yatırımlarla birlikte İsdemir’in de içinde bulunduğu Erdemir’in AB ülkeleri içinde 4’ncü sıraya çıkacağını bildirdi. Coşkun Ulusoy, 2009’da Türkiye dışında madencilik sektöründe satın almalar yapacağını ve şartların makul olması durumunda nükleer santral ile de ilgileneceklerini söyledi.