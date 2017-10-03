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Ekonomi

Oyak Grubu yeniden bankacılığa mı dönüyor?

"Oyak’a ve ülkemize değer katacak büyük projeler için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik"

03 Ekim 2017 14:58

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem,  Oyak  Grubu'nun  bankacılık sektörüne dönebileceği mesajını verdi. 

 Erdem, Mayıs 2016’da göreve başlamasından bu yana ilk  kez verdiği  röportajda, şirketler grubunun bankacılık sektörüne dönebileceği mesajını verdi. Bloomberg’in sorularını yazılı olarak cevaplayan Erdem, henüz  erken olmakla  birlikte  bankacılıkta fırsatlara baktıklarını belirterek, "Somut  gelişmele olması  halinde  başta  300 bini aşkın üyemiz olmak üzere tüm ülkemize gururla duyururuz" ifadelerini kullandı. Oyakbank, 2007 yılında 2,7 milyar dolara ING Groep NV’ye satılmış, Oyak Grubu  Türkiye’de bankacılık faaliyetinden  çıkmıştı. 

Çimentoda satın alma

Bigpara'nın haberine göre, Erdem, çimento grubunda da satın  alma planlarının olduğunu kaydetti. Erdem, "Yurt içinde pazar  payımızı  artırırken  global  oyuncu olma hedefimize paralel, yurt dışı satın alma ve yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. 2016 faaliyet raporlarına  göre  Oyak Çimento Grubu, 2016 itibariyle 11,3 milyon ton klinker kapasitesi ile Türkiye toplam klinker üretim kapasitesinin yüzde 14,4’üne sahip.

"Oyak’a ve ülkemize değer katacak büyük projeler için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyeceğiz” diyan Erdem, bu nedenle gelirlerinin önemli bir kısmını yatırıma ayırdıklarını, 2017 için hedeflenen yatırım miktarının da önemli bir kısmını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni gayrimenkul yatırımları planı

Üyeleri arasında yapılan anketlerde konut ihtiyacının öne çıktığını kaydeden Erdem, bu kapsamda Oyak tarihinin en büyük konut yatırımına hazırlandıklarını belirtti. Erdem, üyelerine bugüne kadar 12 bin konut teslim ettiklerini, yeni hayata geçirilecek projelerle 13 bin konut üretileceğini belirtti. Ayrıca Yalova’da 2 bin konutun yanında ArGe, sanayi ve lojistik merkezleri, ileri teknoloji üssü ve eğitim tesisleri bulunan bir sanayi kompleksine hazırlandıklarını belirtti.  Ağustos ayında Emlak Konut GYO, 796,5 milyon liraya Oyak’a arsa Ankara, İzmir ve Yolava’da arsa satışı gerçekleştirmişti. Oyak Grubu’nun toplam hasılatı 2016’da yüzde 9,3 artışla 25,7 milyar liraya çıkarken toplam varlıkları yüzde 25 yükselişle 64,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 

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