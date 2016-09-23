OYAK Genel Müdürü: Kurumun organizasyon yapısında değişiklikler yapılacak

Ordu mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, fonu 2020-2030'lu yıllara taşıyacak şekilde organizasyon yapısında değişiklikler yapılacağını belirterek, şu ana kadar birlikte yürütülen otomotiv ve çimento işlerinin birbirinden ayrılacağını söyledi.

Reuters'in haberine göre, Renault Mais genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görev değişiklikleri hakkında düzenlenen basın toplantısında sorular üzerine Erdem, "OYAK'ı 2020, 2025, 2030'lu yıllara taşıyacak şekilde organizasyon yapısının revize edilmesi söz konusu. Bu kapsamda otomotiv grubunda biz OYAK olarak kişilere değil ekiplere yöneliyoruz, çok çalışıyoruz" dedi.

OYAK'a genel müdür olarak dört ay önce atandığını belirten Erdem, "Otomotiv, çimento-beton yapılanma gereği yıllar içinde birlikte yürütüldü ama takdir edersiniz ki ikisi de çok önemli sektörler. Yoğunluğunuzu, konsantrasyonunuzu daha çok vermeniz adına bu sektörlerin ayrılması lazım. Bunun ilk işaretlerinden biri de bu (toplantıdır)" dedi.

Erdem, çimento-beton sektörüyle ilgili görevlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.