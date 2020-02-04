'OYAK, Demirören'in Milangaz'ını almak için görüşmelere başladı'

Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK), Demirören Holding'e ait Milangaz’ı da satın almak için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Bloomberg’in iddiasına göre, görüşmelerle OYAK, Total ve M Oil'in ardından Milangaz'ı da alarak akaryakıt sektörü faaliyetlerine LPG iş kolunu da eklemek istiyor. OYAK konuya ilişkin yorum yapmazken Demirören'e ulaşılamadı.

Kaynaklar, Demirören'e ait Total ve M Oil'in OYAK'a yaklaşık 450 milyon dolara satılması konusunda Ocak ayında anlaşmaya varıldığını belirtti. Milangaz satışının gerçekleşmesi durumunda, Demirören Grubu'nun enerji bölümü tamamen OYAK'a geçmiş olacak.

Demirören Holding, enerji, medya ve şans oyunları gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.