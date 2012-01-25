-OYAK çalışanları serbest bırakıldı İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - ''Danıştay saldırısındaki delillerin karartıldığı'' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında nöbetçi mahkemece tutuklanan 7 kişiden biri, tutukluluğa yapılan itiraz sonucu serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında OYAK genel müdür yardımcıları ile teknisyenlerin de bulunduğu 7 kişinin avukatlarınca İstanbul nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara yapılan itiraz, bu mahkemenin heyetince değerlendirildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, şüphelilerden OYAK teknisyeni Murat Ünal'ın, ''kuvvetli suç şüphesinin bulunmaması'' gerekçesiyle tahliyesine hükmetti. Heyet, diğer tutuklu 6 şüphelinin avukatlarınca yapılan itirazı ise ''kuvvetli suç şüphesi ve delillere etki etme ve karartma şüphesinin bulunması'' gerekçesiyle reddetti. Soruşturma kapsamında özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından ifadesi alınan 9 kişiden 8'i, 7 Ocak 2011 tarihinde İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 8 kişiden eski OYAK Güvenlik Genel Müdürü Orhan Çoban, OYAK Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarık Özyılmaz, OYAK Elektronik Güvenlik Sistemleri Müdürü Yavuz Selim Kavaklıoğlu, OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri Şirketi Bilgi İşlem Müdürü Barış Demirtaş, teknisyenler Serkan Akyıldız ve Murat Ünal ile montaj bakım şefi Metin Almalı tutuklanırken, bir kişi ise serbest bırakılmıştı.