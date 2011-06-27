'Oya Eronat yemin etmesin' teklifini Erdoğan reddetti

T24

Umut ışığı yaksın

Kayıt için henüz Meclis’e gelmeyip Diyarbakır’da bekleyen bağımsızlar, bir yakını aracılığıyla Başbakan’la temas kurdu. Bağımsızlar, Dicle’nin milletvekilliğinin iptal edilmesi üzerine Meclis’e giren Oya Eronat’ın yarın yemin etmemesi durumunda Meclis’e geleceklerini Erdoğan’a iletti. Başbakan bunu pazarlık konusu yapmayarak hemen reddetti. Bunun üzerine BDP’liler, Anayasa’nın dokunulmazlıkla ilgili 83’üncü maddesindeki tek cümlenin çıkarılmasını ve Terörle Mücadele Yasası’nın 7 ve 8’inci maddelerinin değiştirilmesini istedi.BDP’liler, dokunulmazlıkta “Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturulmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14’üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır” ifadesinin çıkarılmasını istedi. Bu durumda dokunulmazlık devlet bütünlüğü aleyhine suçları da kapsayacak. TMY’de ise Dicle’nin ceza almasına neden olan “örgüt propagandası” cezasının çıkarılması isteniyor. Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, “Hemen yapması da gerekmez, Sayın Başbakan bunun garantisini versin. Hiç olmazsa bu haksızlığın düzeltilme kapısının açık tutulduğuna dair bir umut ışığı yaksın” dedi.Başbakan’ın “Sıfırdan yeni Anayasa” çağrısı ile Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’in “Yemin metni de değişir” sözlerini ise BDP’liler “somut adım” olarak görmedi.