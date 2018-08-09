Oya Berberoğlu: CHP'ye kırgınım

CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, partiye kırgın olduğunu dile getirirken “Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı yapıldı, ama sonra bir şey yapılmadı. Çok yavaş kaldıklarını düşünüyorum” dedi.

Evrensel gazetesinden Meltem Akyol’a konuşan Oya Berberoğlu, CHP’ye kırgınlığını şu ifadelerle dile getirdi:

“Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı yapıldı, ama sonra bir şey yapılmadı. Çok yavaş kaldıklarını düşünüyorum. Yani Avrupa için de çok şey önerdim, buradan CHP’den 30-40 milletvekili ziyaret etmiştir, o kadar da çok Enis’e sahip çıktıklarını düşünmüyorum. Kemal Bey çok sahip çıkmaya çalıştı, Adalet Yürüyüşü falan. Biraz kırıldım, içerledim. Grupta konuşma, bazı vekillerin açıklamaları öyle gitti. Avrupa’dan ziyarete gelen olmadı ya Enis’i. Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcısı, geldi, Umut Oran vesilesi ile. Görüşmesine de izin verilmedi zaten. Onun dışında Avrupa’dan gelen parlamenter ziyareti olmadı. Genelde biz tek başımızaydık, Enis, ben, kızım ve işte avukatlarımız.”

“Leyla Hanım da tutuksuz yargılanmalı”

Tutuklu bir diğer milletvekili olan HDP’li Leyla Güven’in durumuna da değinen Oya Berberoğlu, “Leyla Hanım için de aynı şey geçerli, seçilmiş bir milletvekili, tutuksuz yargılanması lazım, illa yargılanacaksa, normalde de dokunulmazlık kazanıldıktan sonra davaların durması gerekiyor, her şey siyasi iktidarın iki dudağı arasında işte, normalde Leyla Hanım’ın da tahliye edilmesi lazım, Enis’in de...” ifadelerini kullandı.