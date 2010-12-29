Oya Baydar 'Yazı İşleri'ne konuk oldu

T24 - T24 yazarı-sosyolog Oya Baydar, NTV'de Ruşen Çakır'ın sunduğu "Yazı İşleri" programına konuk oldu. Baydar, hükümetin Kürt açılımı konusunda AKP'nin ve Başbakan'ın kendi sınırlarına dayandığını belirterek, milliyetçi ve sünni sınırların zorlandığını söyledi. Kamuoyunda yaşanan değişimlere vurgu yapan Baydar, "Eskiden iki dilli yaşam, özerklik, bağımsızlık gibi konular konuşulamazdı" dedi.



Oya Baydar, "İki dil" tartışmalarıyla birlikte, Barış ve Demokrasi Partisi Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıyla, Demokratik Toplum Kongresi metnini değerlendirdi.

Demokratik Toplum Kongresi tarafından Diyarbakır'da yapılan çalıştay sonrası hazırlanan bildiride ortaya bir model konulduğunu belirten Baydar, hiçbir konuda anlaşamayan siyasilerin bu bildiri karşısında birlik olduğuna dikkat çekti.

Baydar, Kürt toplumu içerisinde sınıflaşmaların başladığı ve gelişmiş bir Kürt toplumuna dikkat çekti.

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın ortaya çıkardığı BDP'nin ve DTK'nın bildirileri arasındaki farklara değinen Baydar, "BDP'nin metni, Türkiye içinde çözüm araken, DTK metninde Türkiye dışında daha çok ütopik Pan-Kürdist, Büyük Kürdistan kurma hayaline dayanıyor" dedi. Baydar, DTK ve BDP metinleri arasındaki bu farklılıkların kendi aralarında çözülemeyeceğini söyledi.



AKP ve Kürt açılımı



Hükümetin başlattığı Kürt açılımının, AKP'nin ve Başbakan'ın sınırlarına dayandığını söyleyen Baydar, "Milliyetçi ve sünni sınırlarda yaşanan kavgalar bunu en önemli örneğidir" dedi.

Kürt sorunu, iki dilli yaşam, özerklik, bağımsızlık gibi konuların bunda 10 yıl önce konuşulamadığını söyleyen Baydar, artık kamuoyunun bu konuda da değişim geçirdiğini söyledi.