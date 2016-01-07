Oya Baydar: Bölge halkının psikolojisi daha iyi anlaşılmasında yarar var

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşen 'Aslolan Hayattır' Grubu'nda yer alan isimlerden T24 yazarı Oya Baydar, Oya Baydar, Başbakan Davutoğlu’yla bölgeden edindikleri izlenimleri paylaşmak için buluştuklarını söyledi.

Oya Baydar, Başbakan Davutoğlu’nun sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur'da ailelerine teslim edilmeyen iki cenazenin durumunun araştırılması ve gereğinin yapılması için toplantıda bulunan İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya talimat verdiğini söyledi.

Aydın, yazar ve sanatçıdan oluşan grup dün Meclis'te HDP ve CHP ile, ardından Başbakanlık'ta Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığındaki hükümet kurmaylarıyla bölgede yaşanan olaylar ve tanıklıklarına ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Oya Baydar, grubun Başbakan Davutoğlu'yla yaptığı görüşmeden izlenimlerini şöyle aktardı:

“Operasyonlar sürecek, Türkiye Suriyeleşmez”

Baydar, görüşmede Başbakan Davutoğlu'nun daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarına paralel olarak sokağa çıkma yasağının uygulandığı bazı mahallelerde hendekler kapatılana kadar operasyonların sürdürüleceğini ve devlet, hükümet olarak başka seçeneklerinin olmadığı yönünde görüş bildirdiğini aktardı. Baydar, Davutoğlu’nun "Böyle giderse çatışmaların ve hendeklerin bölgenin farklı yerlerine yayılacağı, daha önce denenmiş 'bitirme', 'temizleme' yöntemlerinin işe yaramadığının görüldüğü, bu gidişle ülkenin Suriyeleşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu" görüşüne katılmadığına dair izlenim edindiğini söyledi.

"Son dönemlerde, kendisine aktarılan bazı olayların bizlerin ve bölgeden gelen arkadaşların gördükleri, tanık olduklarıyla uyuşmadığını söylediğimizde, kendi istihbaratına güvendiği izlenimi edindik" diyen Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki silah yığınağına ilişkin elindeki bazı bilgi ve belgeleri paylaştı. Sizler olsaydınız yerimde, ne yapardınız sorusunu birkaç kez tekrarladı. Bizler de böyle yapmayacağımızı, çözümün çatışmaları durdurmak için görüşme yapmakta olduğunu tekrarladık.”

“Başbakan cenazeler için talimat verdi”

Görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğünü belirten Baydar, şunları söyledi:

"Sur'da halen ailelerine teslim edilmeyen, yerde kalan iki cenazenin durumunun araştırılması ve gereğinin yapılması için toplantıda bulunan İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya Diyarbakır Valisi ile temasa geçmesi ve duruma el koyması talimatı verdi. Sivillere yönelik her saldırı ve hak ihlalinin takipçisi olacaklarını yineledi"

“Bölge halkının psikolojisi daha iyi anlaşılmasında yarar var”

Baydar, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Münferit olaylar üzerinde durup, münferit müdahalelerle bölgede kısmi bir rahatlama sağlamayı amaçladıkları, bölge halkının hızla değişen ve kopuşa giden psikolojisinin tam olarak kavranmadığı, bölgedeki AKP tabanı ve mütedeyyin kesim üzerinden çözüm aramaya yönleneceği izlenimini edindik."