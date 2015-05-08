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Oy verme işleminin başladığı KKTC'de HDP müşahitlerine engeli

HDP 'nin KTTC'deki oy verme işlemini takip etmesi için görevlendirdiği müşahitler Türk Büyükelçiliği'ne alınmadı

08 Mayıs 2015 19:50

Milletvekili seçimleri için oy verme işleminin bu sabah başladığı KKTC'de HDP'nin müşahitleri elçiliğe alınmadı. Gerekçe olarak müşahitlik belgelerinde YSK mührünün olmaması gösterildi. HDP, YSK'ya başvurdu. YSK, böyle bir mühre gerek olmadığını bildirdi.

Habertürk 'ün haberine göre, HDP 'nin görevlendirdiği müşahitler KKTC ’deki Türk Büyükelçiliği'ne alınmadı.

 HDP'de konuyla ilgilenen yetkililer yaklaşık iki hafta önce yaptıkları başvuruda HDP'nin müşahit listelerini ve kartlarını büyükelçiliğe sunduklarını ve kendilerine evrakların eksiksiz olduğu yönünde bilgi verildiğini belirtti.

Gerekçe ise müşahitlik evrakları üzerinde YSK'nın mührünün bulunmaması olarak gösterildi. HDP yetkilileri YSK ile görüştüklerini, YSK yetkililerinin böyle bir mühre ihtiyaç olunmadığını ilettiklerini anlattı. YSK'nın da büyükelçilik ile temasa geçtiği bildirildi. 

HDP31 Mayıs'a kadar sürecek oy kullanma işlemi için Kıbrıs'ta yaklaşık 250 müşahit görevlendirdi. HDP, sabah saat 8.30'da oy verme işleminin başladığına ve saatlerdir sandık başında HDP müşahitlerinin olmadığına dikkat çekerek, olumlu yanıt almayı beklediklerini söyledi. 

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