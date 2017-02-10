Oy ve Ötesi'nden referandum çalışması

Şeffaf seçimler ve sandık gözetmenliğini kolaylaştırmak amacıyla 2014'te kurulan sivil toplum örgütü Oy ve Ötesi, 16 Nisan’da yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumuna nasıl katkı sağlayacaklarına ilişkin bilgi paylaştı.

Oy ve Ötesi, sürece nasıl katkı sağlayacaklarını şöyle açıkladı:

Katılımın çok belirleyici olacağı bu referandumda oy vermek , önemini anlatmak, oy verme yüzdesini artırmak hedefli bir iletişim kampanyası tasarlıyoruz. Bunun yayılımı konusunda gönüllülerimiz desteği ile çalışacağız.



Resmi sonuç karşılaştırması yaptığımız tutanak teyit sistemimiz, T3 ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Referanduma ilişkin YSK genelgesi ve seçime katılacak siyasi partilerin rolü netleştikçe T3’ün çalışma mekanizmasını belirleyeceğiz.



Seçim günü, tüm siyasi parti ve müşahitlere destek verecek, tercihen baroların içinde, yeni bir çağrı merkezi organizasyonu yapacağız. Sandık başında ihtiyacı olan tüm müşahitlere ve sandık kurulu üyelerine, ihtiyaç duyulduğunda, bu çağrı merkezi aracılığıyla bilgi sağlayacağız.



Sandık başında donanımlı bireylerin yarattığı olumlu etkiyi devam ettirebilmek adına, online seçmen ve müşahitlik eğitimlerine başlayacağız.

Gönüllü müşahitlik

Bulunduğumuz beş seçimde; seçim süreçlerine hakim, donanımlı bir ekip olarak on binlerce etkili gönüllüyle ülkemizde sivil toplumun gelişmesine kalıcı bir şekilde destek verdik. Ayrıca seçim mevzuatına göre seçim gününe ilişkin yetkili kurum olan Yüksek Seçim Kurulu’na, tüm siyasi parti ve adaylara, bir sivil toplum kuruluşu olarak imkanlarımız çerçevesinde destek vermeye çalıştık.

Bugün içinde bulunduğumuz Türkiye tablosunu değerlendirdiğimizde de, siyasi partilerin desteğiyle bağımsız bir müşahit organizasyonu yapmak yerine, bu seçimde Oy ve Ötesi olarak gönüllülerimizle tercih edecekleri bir siyasi partinin müşahit organizasyonunda görev almaları çağrısında bulunacağız.

Hali hazırda Oy ve Ötesi mezunlarının çeşitli sivil toplum kurumlarında, siyasi partilerde ve iletişim kampanyalarında görev aldıklarını görüyoruz. Ancak net bir şekilde belirtmeliyiz ki, Oy ve Ötesi Derneği, referandumda yukarıda belirttiğimiz çerçevede görev alacaktır. Bu çalışmalar dışında hiçbir siyasi hareket veya kampanyada yer almadık ve almayacağız. Bu çerçevede, Oy ve Ötesi'nin resmi iletişim kanallarındaki içerik dışında hiçbir çağrı ve paylaşıma itibar etmeyiniz.