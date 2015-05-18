Oy ve Ötesi tüm oyların yüzde 62'sine 'dokunmayı' hedefliyor

E. Barış Altıntaaş/P24

Gezi protestolarından sonra kurulan Oy ve Ötesi, siyasi görüşünden bağımsız olarak herkesi 7 Haziran’da seçim gözlemcisi olmaya davet ediyor

Kurucularının Gezi’den aldığı “cesaret ve ilhamla” Aralık 2013’te kurulan Oy Ve Ötesi 7 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde toplam 45 il, 162 ilçede 120 bin gönüllü ile tüm oyların yüzde 62’sine “dokunmayı” hedefliyor.



Kuruluşundan sonra dört ay gibi kısa bir sürede 33 bin gönüllüye ulaşan Oy ve Ötesi topluluğu, Türkiye’de seçimlerin adil, güvenilir ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Oy ve Ötesi’nin hedefleri arasında seçmen katılımını artırmak, daha bilinçli seçmenler yaratmak ve seçim güvenliğini sağlamak yer alıyor.



30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 30 binin üzerindeki gönüllü ağıyla ilk defa seçimleri sivil olarak gözlemleyen kuruluş, tekrarlanan Yalova Seçimi’nde ve Ağustos 2014’te gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde de aktif olarak yer aldı. Bu seçimlerde, sandıklarda yaşanan birçok kaymanın varlığını belgelendiren Oy ve Ötesi’nin kayıtları siyasi partiler tarafından yargıya yapılan itiraz süreçlerinde kullanıldı.





Sayımda ihlallere karşı gözlemciler





12 Mayıs akşamı İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Oy ve Ötesi sözcüsü Sercan Çelebi, seçim ve sayım kurallarında ihlalin daha ziyade sandık gözlemcisi olmadığı zamanlarda yapıldığının altını çizdi. Çelebi, gönüllü sandık gözlemcilerinin bazen sandık görevleri sırasında olağandışı bir durum tespit edemediklerini ve sandık başında beklemeseler dahi sonuçlarda bir fark olmayacağını aktardıklarını belirtti.



Bunun doğru olmadığını, şüpheli bir durum yaşanmamış olmasının doğrudan gözlemcinin varlığıyla ilgili olduğunu anlatan Çelebi, “Bu durumda gönüllülerimize ‘Sen orada olduğun için hiçbir olağan dışı durum yaşanmadı’ açıklamasını yapıyoruz” dedi. Resmî sandık görevlilerinin çoğunun kamuda çalıştığını hatırlatan Çelebi, sandıkta şüphe yaratacak çoğu durumun sayımı gerçekleştirenlerin yalnız olduklarını düşündükleri zamanlarda ortaya çıktığını söyledi.



Çelebi, seçim güvenliğiyle ilgili asıl tartışılması gereken konuların kampanya finansmanı, politikacıların devlet kaynaklarını kendi seçim faaliyetleri için kullanması, medyada muhaliflerin temsili gibi Türkiye’de oldukça problemli ve can alıcı alanlar olduğunun altını çizerek, sayım güvenliğinin sandık gözlemcileri ile büyük oranda sağlanabileceğini belirtti. Bununla birlikte grubun gönüllü gözlemcilere ihtiyacının devam ettiğini belirten Çelebi, siyasi görüşünden bağımsız olarak herkesi 7 Haziran seçimlerinde Oy ve Ötesi ile gönüllü sandık gözlemcisi olmaya çağırdı.





T3 yazılımı ile SEÇSİS doğrulanacak





Seçimlerde müdahale edilebilir sürecin sandıkta oy kullanma ve sayımı olduğunu söyleyen Çelebi, Oy ve Ötesi’nin seçimlerin ‘’görünmeyen’’ kısmı olarak nitelediği SEÇSİS sistemini de dışarıdan denetleme olanağı verecek olan T3 adlı bir yazılım geliştirdiğini söyledi. Oy ve Ötesi, 7 Haziran seçimlerinde bu sistemle paralel sayım gerçekleştiriyor olacak.



Uluslararası Küresel Yerel Seçim Gözlemcileri Ağı (GNDEM) üyesi olan ve sivil toplum alanında birçok ödülün sahibi olan Oy ve Ötesi’nden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 10 Ağustos 2014 raporunda da bahsediliyor.



Gönüllü sandık gönüllüsü olmak için Oy ve Ötesi'nin internet sitesinden kayıt yaptırılabilir.