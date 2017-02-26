Oy ve Ötesi 'Buradayız' kampanyasını anlattı: Bu seçimlerde çıkış noktamız, oy verme

Oy ve Ötesi Derneği, referandumda sandık başlarında görev almayacak. Müşahitlikte uzmanlaşan dernek gönüllüleri, isterlerse, siyasi partilerle birlikte çalışabilecek. Dernek, bu referandumda, halkın sandığa katılımına odaklandı. Dernek Başkanı Gözde Elif Soytürk, "Bu seçimlerde çıkış noktamız, oy verme. Eğitim çalışmalarımız olacak. İnternet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda ‘oy ver’ kampanyamızı bu hafta başlatacağız. Bu seçim diğerlerinden farklı. A sistemi veya B sistemi üzerine bir seçim yapacağız” dedi.

"Muhakkak görev al"

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, referandumun partiler üstü bir seçim olduğunu vurgulayan Soytürk, "X partisine gittiğin zaman x partisini savunmuyorsun artık. Burada evet hayır seçimi var. Muhakkak görev al, git, bekle ve oy kullan. Biz seçimin güvenli olması için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Bir önceki seçimlerde siyasi partilerin yapmadığı veya az yaptığını düşündüğümüz gereklilikleri kendimiz yapmaya çalıştık. Bu seçimde artık bizim 148 bin kişilik tabanımız da bunu öğrendi. Müşahitlik nasıl olunur ne yapar tüm donanıma sahip. Normal şartlarda önceki seçimlerde son 15 gün gönüllüler yığılırdı biz zor kayıt yetiştirirdik. Son günlerde insanlar gaza gelirdi. İki ay önceden hiç kayıt gelmezdi şimdi insanlar çok hevesli şimdiden bir şeylere kaydolmak istiyor. Son günlere doğru çok çok daha artacaktır. Şu anda hiçbir aksiyonumuz olmamasına rağmen çok ciddi sandıkta beklemek için talepte bulunanları görüyoruz onları siyasi partilere yönlendiriyoruz" diye konuştu.

"Binlerce gönüllüye ihtiyaç var"

SEÇSİS’i ve seçim sürecini değerlendiren Soytürk, “Üç aşama var. Birincisi, sandıkta oyları çaldırmadığımız aşama. İkincisi, oyun YSK’ya gitmesi. Üçüncü aşama ise oyların sisteme girilmesi. Tutanaktaki veri, ilçe seçim kurulunda, parti kurul üyeleriyle bir arada yüksek sesle okunarak veri giriliyor. Girilen veri ile o tutanaklar birbirini tutuyor mu bakılıyor. Bu seçimlerde de siyasi partiler aracılığıyla aldığımız tutanaklarla SEÇSİS’e girilen tutanakların doğru tutanak olup olmadığını kontrol ettiğimiz sistemimiz seçim günü çalışacak. Ttutanakları teyit etmek için yine binlerce gönüllüye ihtiyacım olacak. SEÇSİS’in kontrolü için seçim günü Türkiye Tutanak Teyit (T3) yapılacak” dedi.

"Kayıt çok kolay"

Soytürk, görev almak isteyen kişilere de önerilerde bulundu: “Kendi ilinde ilçesinde kendini yakın hissettiği veya herhangi bir partiye sadece gidip ‘ben seçim günü herhangi bir sandıkta görev almak istiyorum diye başvuruda bulunacak.

Sandık kurulunda yer almak için daha tecrübeli olmak gerekiyor. Eski üyelerimizin mutlaka gidip kurullara başvurmalarını istiyoruz. Kurullara son başvuru tarihi de 16 Mart. 16 Mart’tan 19 Mart’a kadar sandık kurulunun üyeleri kurayla netleştiriliyor. 19 Mart ile 16 Nisan arası tarihte ise müşahit olmak için başvuruda bulunabilirler. En büyük çağrımız bu kaydı yaptıktan sonra eğitimlerimizi takip edebilirler.”

"Buradayız"

Başkan Yardımcısı Gökçe Alacadağlı ile ‘Buradayız’ kampanyasını anlattı: “Türkiye zor zamanlardan geçiyor olabilir. Diğer yandan biz aktif sorumlu vatandaşlar olarak ‘Buradayız’ ülkemizin geleceği ile ilgili hem gereken kanaati belirtme konusunda hem de üzerimize düşen sorumlulukları yapma konusunda biz buradayız, herhangi bir yere gitmiyoruz. Görev ve sorumluluklarımızı sadece bu seçim sürecinde değil sonrasında da sivil toplum hareketlerinde gerekse toplumda oluşacak farklı ihtiyaçları karşılamak için buradayız, burada olacağız.”

"Desteğimiz sürecek"

‘Oy ve Ötesi bu referandumda yoktur’ algısının yanlış olduğunu vurgulayan Alacadağlı, “Biz yine insanları sandık başına götürmeye ve eğitmeye gönüllüyüz. Bu seçimdeki tek farklılık biz gönüllüleri sandık sandık yerleştirmeyeceğiz. Bunun çerçevesinin siyasi partilerde olması gerektiğini savunuyoruz. Bir önemli konuda şu, bu bir referandum ‘Evet’ ve ‘Hayır’ arasında halkımız çok büyük bir seçim yapacak ve bu seçimi halkın yapmaya teşvik edilmesi bizim açımızdan çok önemli. Siyasi partiler çatısı altında görev almanızı istiyoruz bu yüzden siz sorumluluk alın ve buna asıl ev sahipliği yapması gerekende demokratik süreçlerimiz ve yönetmeliklerimize göre siyasi partilerin altında görev alıp gönüllü olun diyoruz. Bunun için siyasi parti üyesi olmalarına gerekte yok. Sonrasında gün içerisinde sadece oy ve ötesi gönüllüleri sürecinden geçmiş olan insanları değil tüm sandık başında görev alan insanları destekleyebileceğimiz bir çağrı merkezi yine kurulacak ve ölçümleme konusunda yine T3’ü siyasi partilerden alacağımız destek ve tutanaklarla yine çalıştıracağız” diye konuştu.