Oy torbalarına sıkı güvenlik önlemi alındı

T24 - Seçim güvenliği ve oyların çalınmasını önlemek için bu seçimlerde olağanüstü önlemler alınacak. Oy torbaları polis nezaretinde seçim kuruluna taşınacak. Riskli bölgelerde ise taşımada zırhlı araçlar kullanılacak.



Emiyet Genel Müdürlüğü, daha önceki seçimlerde uygulanmayan bir dizi önlemi bu seçimde devreye soktu. Seçime yaklaşık iki ay kala tüm merkez ve taşra teşkilatına gönderilen genelgeyle Emniyet teşkilatı alarma geçirildi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınacak önlemlerin madde madde sıralandığı Emniyet Genel Müdür Vekili Mustafa Bahrettin Demirer imzalı genelgeye göre; mühürlü oy torbalarını ilçe ve il seçim kurullarına götüren araçlara imkanlar dahilinde bir ekip otomobili refakat edecek. Torbalarının, en az bir polisin nezaretinde ilçe ve il seçim kurullarına intikali sağlanacak. Oy torbaları riskli bölgelerde zırhlı araçlarla seçim kuruluna ulaştırılacak.





GÖRÜLMEMİŞ ÖNLEM



12 Haziran günü Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin sandık bölgesinde yaklaşık 177 bin sandık kurulacak. Seçim mevzuatına göre; oy verme ve oy sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oylar bir torbaya konularak sandık kurulu başkanı ve iki üye tarafından en kısa sürede ilçe seçim kuruluna teslim edilecek. Sandıkların büyük çoğunluğu polis bölgesinde olduğu için, mühürlü oy torbalarının tümü aynı anda götürülse bile seçim akşamı on binlerce polis 'torba nöbetinde' olacak.





Her şey seçim güvenliği için



Emniyet Genel Müdür Vekili Mustafa Bahrettin Demirer imzasıyla merkez ve taşra teşkilatına gönderilen 24 sayfalık genelgede alınması istenen önlemlerden bazıları şöyle:



- Yasadışı örgütlerin seçimi sabote etme girişimleri önlenecek.

- Seçmenin oy tercihini tespit için alternatif sandık kurma girişimine izin verilmeyecek.

- Başta Başbakan olmak üzere bakan, parti genel başkanları, üst mahkeme başkanları ve üst düzey askeri ve mülki erkana yönelik olası saldırılara karşı istihbarata ağırlık verilecek.

- Siyasi partilerin genel merkezleri, il, ilçe, belde teşkilatları ve seçim büroları korunacak.

- İl ve ilçe seçim kurulları 24 saat esasına göre korunacak.

- Miting alanlarında olası terör olaylarına karşı istihbarata ağırlık verilecek.

- Partilerin ve adayların seçmene hediye ve eşantiyon dağıtması engellenecek.

- Kazanan parti yandaşlarının taşkınlıklarına karşı tedbirler alınacak.





Sandıkta şeffaflık devri



Türkiye 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, tahta sandıklar yerine ilk defa şeffaf plastik sandık kullanmaya hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevlendirdiği Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO), şeffaf sandıklar için açtığı ihaleyi Beno Plastik firması kazandı.



YSK, 200 bin sandık için 16.9 milyon TL muhammen bedel belirlemişti. İhaleyi 15.6 milyon TL'lik bedelle kazanan Beno Plastik şirketi Yalova'daki fabrikasında sandıkları seçime yetiştirmeye çalışıyor. Sandıklar, partiler halinde il ve ilçe seçim kurullarına gönderilecek.



Oy verme kabinlerine yönelik ihaleyi ise Özyiğit isimli firma, 64 milyon TL'lik bedele kazandı. Firma yetkilileri, YSK'nın kriterlerine göre 360 bin adet kabin üreteceklerini belirtti. Eni 120, boyu 120, yüksekliği 180 santimetre olacak kabinler portatif, hafif metal profil üzerinde, bir tarafı açılıp kapanabilir ve içini göstermeyen koyu renk dayanıklı sentetik kumaşla kaplı olacak.







