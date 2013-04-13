Ö.Y. tecavüzü için dış basında 'Hindistan' benzetmesi yapıldı

Kocaeli - Gölcük’te 13 yaşındaki Ö.Y.’ye 29 kişinin tecavüz ettiği haberi üzerine kadınlardan ‘Yeter artık’ sesleri yükseldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin davayı yakından takip ederken, CHP milletvekili Aylin Nazlıaka yargının aldığı kararların tecavüzcüleri cesaretlendirdiğini söyledi. Türkiye’deki bu ilk olmayan toplu tecavüz olayları dış basında da yer aldı.

Gölcük’te 13 yaşındaki Ö.Y.’ye 29 kişinin tecavüz ettiği iddiası hem Meclis’te, hem de dış basında geniş yer buldu.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Gölcük’te 13 yaşındaki Ö.Y.’ye 29 kişinin tecavüz ettiği iddiaları ile ilgili, “Bu cesareti yargı kararlarından alıyorlar” dedi.

Nazlıaka TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılının ilk 3 ayında erkeklerin 33 kadına tecavüz ettiğini, 65 kadın ve 2 bebeğe şiddet uyguladığını, 45 kadını taciz ettiğini söyledi. Bu hafta içinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna 29 kişinin tecavüz etiğinin ortaya çıktığını belirten Nazlıaka, “Olay ortaya çıkınca, ‘Para karşılığı birlikte olduk’ diyorlar. Bu cesareti N.Ç. davasının yargı kararlarından alıyorlar. Yargı bir kez daha utanç kararlarına imza atmamalı” diye konuştu. Nazlıaka, söz konusu davanın takipçisi olacağını ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de davaya müdahil olacaklarını açıklamıştı.

Skandal İtalyan basınında

Gölcük’te 29 kişinin tecavüzüne uğrayan 13 yaşındaki Ö.Y.’nin öyküsü İtalyan medyasında yankı buldu.

Ülkenin iki etkin gazetesi “La Repubblica” ve “Corriere della Sera” İstanbul’a yakın bir ilçede yaşanan utancın Avrupa Birliği’ne girmek için uğraş veren Türkiye’nin itibarını sarstığını yazdı.

İtalyan basınında “Bu Türkiye’de bir ilk değil. Son 10 yılda tecavüz olayları yüzde 400 arttı. Sadece 2011 yılında 33 bin vaka yargıya taşındı. 2002’de bu rakam 8 bindi. Mart ayında ise 16 kadın ve kıza tecavüze edildi, 15’i öldürüldü. Mardinli 12 yaşındaki N.Ç., 26 erkek tarafından tecavüze uğramış ve simge haline gelmişti. Ne var ki bundan ders alınmadığı gibi her geçen gün Türkiye’de tecavüz olayları fazlasıyla arttı” yorumları yer aldı.

Türkiye-Hindistan kıyaslaması

Corriere della Sera gazetesi, aralık ayında Hindistan’da yaşanan tecavüz vakasını anımsatarak “Umarız bu kez, Türkiye’de şok etkisi yaratan olayın sanıkları ‘erkek sürüsü’ cezalandırılır ve Ö.Y.’nin onuru ve namusu biraz olsun temizlenir” ifadelerini kullandı.

Cinsel suçlara büro

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu” ve “Kanun Yolları Bürosu” kuruldu. Başsavcılığın konuya ilişkin duyurusuna göre, “Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu”nda Cumhuriyet Savcıları Atilla Ceylan, Mehtap Öğeç ve Günay Seray Yüksel görevlendirildi.

Tecavüze kınama yürüyüşü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ilköğretim öğrencisi 13 yaşındaki Ö.Y.’ye 29 kişinin tecavüz ettiğinin ileri sürülmesi ve 8 kişinin tutuklanması büyük gerginlik yarattı. Tutuklananların yakınları tutukluluğun kaldırılması için bir üst mahkemeye başvurdu. Bu arada Kocaeli Kadın Platformu üyeleri de İzmit’te Yürüyüş Yolu’nda toplanarak tecavüz olayı ve erkek terörünü kınadı.