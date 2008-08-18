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Dünya

Oy savaşı Kilise'ye taşındı

Güney California'daki bir kilisenin rahibinin konuğu olan ABD'de başkan adayları Barack Obama ile John McCain, dinden politikaya bir çok soruyu samimi bir şekilde yanıtladı.

18 Ağustos 2008 03:00

Güney California'daki Saddleback Kilisesi rahibi Rick Warren'in konuğu olan ABD'de başkan adayları Barack Obama ile John McCain, dinden politikaya bir çok soruyu yanıtladı.

Din konusunda Obama: "Hz. İsa benim günahlarımı ödemek için öldü ve ben kurtarılmış oldum. Hz. İsa, her an benimle beraber yürüyor" derken, McCain: "Bu benim için, kurtarılmış ve bağışlanmış olduğum anlamına geliyor. Bizim inancımız, sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı kapsıyor" diye konuştu.

Obama: Uyuşturucu kullandım

Obama hayattaki etik olarak en büyük kişisel başarısızlığına ilişki ise şunları söyledi: "Gençken uyuşturucu ve alkol kullanmamdı. Kendimle o kadar meşguldüm ki, başka insanları düşünmüyordum." McCain'in yanısı ise "İlk evliliğimdeki başarısızlığım. Ben kusurlu davrandım" oldu.

Kürtaj kadının seçimi

Obama, kürtaj konusundaki fikrini "Kadının seçme hakkı olmalı. Ama kürtaj oranını düşürmeyi amaçlıyorum" diyerek açıkladı. McCain, "Ben hayattan yana bir liderim" demekle yetindi. İki liderin eşcinsel evlilik konusundaki soruya yanıtları ise şöyle oldu: Obama: "Evlilik, bir kadın ve bir erkek arasındaki birliktir. Tanrı da bunun bir parçasıdır. O görüşü paylaşmasam bile, başkalarına da sivil haklar verilmesini kabul edebilirim." McCain: "Geleneksel evlilik tanımını destekliyorum."

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