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Oy sandığı parçalandı

Şanlıurfa'da, BDP vekili İbrahim Binici başkalarının yerine oy kullanıldığı iddia edilen bir okuldaki sandık başkanı ile tartıştı.

12 Eylül 2010 03:00

T24- Şanlıurfa'da, Barış ve Demokrasi Partisi Milletvekili İbrahim Binici, başkalarının yerine oy kullanıldığı iddia edilen bir okuldaki sandık başkanı ile tartıştı. Çıkan tartışma kısa süre sonra milletvekilinin yanındakilerin de katılımıyla kavgaya dönüştü.


Arbede sırasında tartışmalara sebep olan 1088 nolu sandık ise ikinci kattan aşağı atılarak parçalandı. Referandumda boykot kararı alan BDP'nin Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, saat 14.00 sıralarında bazı Direkli İlköğretim Okulu'nda başkalarının yerine oy kullanıldığı duyumunu aldı. Bunun üzerine okula giden Binici, okulun ikinci katında usulsüzlük yapıldığı iddia edilen 1088 nolu sandığın başkanlığını yapan İbrahim Halil Özen ile tartışmaya başladı.
 

Kısa süre içerisinde gerilen ortamda Özen ile milletvekili Binici ve beraberindekiler arasında arbede çıktı. Birbirine tekme ve tokat ile vurmaya başlayan grup, oy kullanmaya gelen vatandaşlar ve okulda görevli polisler tarafından güçlükle ayrıldı. Yaşanan arbede sırasında 1088 nolu sandıkta ikinci katın penceresinden aşağı atıldı. Sandığın parçalandığı olayların ardından, olayların büyümemesi için çok sayıda polis okula takviye olarak gelirken, yaralanan sandık başkanı da çağrılan ambulans ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne gönderildi.


Gelişmelerin ardından okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan BDP Milletvekili İbrahim Binici, iddialarla ilgili sorular yönelttiği sandık başkanının kendisine saygısızca davranıp saldırmaya kalkıştığını ileri sürerek, "Sandık başkanının saygısız davranışlarından dolayı bir anda yaşanan gelişme ile olay çıktı. Sandık başkanı hakkında tutanak tutup, şikayetçi olacağım" dedi.


Polislerin okul içi, bahçesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alması ve BDP'lilerin ayrılmasının ardından gerginlik sona ererken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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