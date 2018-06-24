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Oy pusulasını görüntüleyen 21 kişi hakkında işlem yapıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kullandığı oy pusulasını cep telefonuyla görüntülediği belirlenen 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

24 Haziran 2018 23:45

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da kullandığı oy pusulasını cep telefonuyla görüntülediği belirlenen 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, cep telefonu ile oy pusulalarını görüntüledikleri tespit edilen 21 kişi hakkında, \'sandık kurallarını ihlal\' suçlamasıyla işlem yapıldı. Kentte haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 7 kişi de oy kullanmak için sandık başına geldiğinde gözaltına alındı. Kentte, bir siyasi partinin broşürünü dağıttığı tespit edilen 1 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

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