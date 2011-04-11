-OY PUSULASINDA "ÇATI PARTİ"NİN ADI OLACAK ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - 12 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifak yapacak partilerden ''çatı partinin'' ismi oy pusulasında yer alacak, ittifaka katılan diğer siyasi partiler ise oy pusulasından çıkarılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararına göre, seçime 24 siyasi parti katılıyor. Ancak ittifak yaparak seçime katılacak partiler ile bu sayının azalması bekleniyor. Bu çerçevede, ittifak yapmak isteyen siyasi partiler bu kararını YSK'ya bildirecek. İttifak sonucu hangi siyasi partinin adı altında birleşme sağlandıysa oy pusulasında o partinin adı kalacak, diğer partilerin isimleri oy pusulasından çıkarılacak. Siyasi partilerin hangi partilerle ittifak yaptıklarını ve hangi partinin çatısı altında seçime gireceklerini milletvekili aday listelerinin kesinleştiği 28 Nisan Perşembe gününe kadar YSK'ya bildirmeleri gerekiyor. Birleşik oy pusulalarının basımına 2 Mayıs'ta başlanacak.