-OY PUSULASI İHALESİ KORZA YAYINCILIĞIN BATMAN (A.A) - 06.05.2011 - Milletvekili genel seçimlerinde kullanılacak oy pusulası ihalesini kazanan Korza Yayıncılık Basın Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, ikinci ihalede, 9 milyon 490 bin liralık ilk teklifini açık eksiltme sonucunda 899 bin liraya düşürdüğü öğrenildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) adına ihaleyi gerçekleştiren Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk ihaleyi 11 milyon 990 bin liralık teklif ile kazanan Korza Yayıncılık, bu rakamın yüksek bulunması üzerine tekrarlanan ikinci ihalede, kapalı zarf ile 9 milyon 490 bin liralık teklif sundu. Toplam 5 firmanın katıldığı ikinci ihalede, diğer teklifler de 9 milyon 300 bin lira ile 6 milyon 640 bin lira, 6 milyon 650 bin lira ve 3 milyon 994 bin lira olarak belirlendi. Kapalı zarf ile düzenlenen ilk ihaleye, şartname gereği sadece 2 firmanın katılabilmesi ve 11 milyon 990 bin liralık fiyatın ortaya çıkmasından sonra, DM0, ihale yönteminde değişikliğe giderek açık eksiltme yönetime geçti. Kapalı zarf ile ilk tekliflerin alınmasının ardından, açık eksiltmeye geçildi. Açık eksiltmenin son etabına 3 firma kaldı. Bu firmaların son teklifleri de 1 milyon lira, 940 bin lira ve 899 bin lira olarak ortaya çıktı. Açık eksiltme sonucunda, en düşük teklifi 899 bin lira ile Korza Yayıncılık'ın verdiği tespit edildi ve ihaleyi söz konusu firma kazandı. Bu arada DMO yetkilileri, idari ve teknik şartnamede yapılan değişiklikler sonrasında, iş ortaklıklarının da teklif vermesine imkan tanındığını, basım yerinde jeneratöre sahip olma zorunluluğunun kaldırılarak kiralamanın yeterli sayıldığını, iş ortaklıklarından her bir ortaktan istenen 4 milyon liralık kağıt teminatının, ortaklıkla sınırlandırıldığını, basım yerlerinin sayısının da 1'den 4'e çıkarıldığını ifade etti. Yetkililer, şartnamede yapılan bu değişikliklerin ihaleye katılan firma sayısını artırdığını vurguladı. Yetkililer daha önce kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilen ilk ihale yerine açık eksiltme yöntemine geçilmesi ile fiyatta ciddi miktarda düşüş sağlandığını kaydetti.