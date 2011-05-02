-OY PUSULALARININ BASIMINA BAŞLANIYOR ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 Haziran seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının basımına bugün başlanıyor. Seçim takvimine göre, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulası, YSK tarafından özel surette imal ettirilen ve üzerinde ''Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'' filigranı bulunan beyaz kağıtlara, her seçim çevresinde seçime katılan siyasi parti ve bağımsız aday sayısı göz önünde tutularak bastırılacak. Birleşik oy pusulasının en üst kısmına ''XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Birleşik Oy Pusulası'' ibaresi, bunun altına hangi ile, kaç numaralı seçim çevresine ait olduğu yazılacak. Bu yazı altına en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış adının 14 punto, onun altında da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altında koyu renk ve büyük harflerle 10 punto olarak parti genel başkanının adı ve soyadı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılarak bütün bunların altı çizildikten sonra bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının ad ve soyadları 8 punto halinde aldıkları sıra numarasına göre yazılacak. Birleşik oy pusulasındaki siyasi parti sütunları arasında 0,75 santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık yer alacak. Bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere 0,75 santimetre aralık bırakılarak, dikey ve kalın bir çizgi çizildikten sonra yerleştirilecek. Birden fazla bağımsız aday sütunları arasında da 0,75 santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılacak. Her siyasi parti ve bağımsız aday için ayrılan 3,5 santimetrelik bu sütuna, çapı 2 santimetre olan bir boş daire basılarak dairelerin altına ve üstüne ortalı şekilde 2 santimetrelik yatay çizgi çizilecek ve bu çizginin başta ve ortada olmak üzere kesinleşen aday listesinde yer alan bağımsız adayın ad ve soyadları 8 punto olarak kura sonucu aldıkları sıra numarasına göre yazılacak. -15 SİYASİ PARTİ YARIŞACAK- Oy pusulasında seçime katılan 15 siyasi parti şu sırayla yer alacak: 1- Adalet ve Kalkınma Partisi 2- Demokrat Parti 3- Cumhuriyet Halk Partisi 4- Emek Partisi 5- Millet Partisi 6- Liberal Demokrat Parti 7- Saadet Partisi 8- Hak ve Eşitlik Partisi 9- Halkın Sesi Partisi 10- Milliyetçi Hareket Partisi 11- Doğru Yol Partisi 12- Türkiye Komünist Partisi 13- Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 14- Büyük Birlik Partisi 15- Demokratik Sol Parti.