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Dünya

OY KULLANMAYA BİSİKLETLE GELİYORLAR HAMBURG (A.A)

28 Mayıs 2011 16:09

-OY KULLANMAYA BİSİKLETLE GELİYORLAR HAMBURG (A.A) - 28.05.2011 - Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Kayserili kardeşler Hakan (32) ve Uğur Hayran (27), Türkiye'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanmak için bisikletle Türkiye'ye hareket etti. Hayran kardeşler, Altona Belediye Sarayının önündeki meydandan yola çıkmadan önce gazetecilere yaptıkları açıklamada, günde ortalama 160 kilometre giderek hafta içinde Türkiye'ye ulaşmayı planladıklarını, bunun için belli bir yol seçmediklerini söyledi. Almanya'dan Türkiye'ye yapacakları bisiklet yolculuğunun, ülkesini seven vatandaşlar olarak kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade eden kardeşler, Türkiye'deki son 8 yıldaki olumlu gelişmeleri Avrupa'ya göstermek ve Türkiye'deki seçimlerin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istediklerini kaydetti. Hamburg'da 9 yıldır yaşayan ve bir Alman şirketinde elektrik ustası olarak çalışan Hakan Hayran, Alman işvereninin, Türkiye'ye gitmesine sıcak baktığını ve sadece 2 gün önce buna karar vermesine rağmen işvereninin kendisini çok desteklediğini söyledi. Hakan Hayran'ın eşi Belma Hayran da "Eşime güveniyorum. İçimde korku yok. Önce bu fikrine şaşırdım, ancak sonra kendisine ben de destek verdim" dedi. Hamburg Üniversitesinde 3 yıldır tıp tekniği bölümü hazırlık sınıfında okuyan Uğur Hayran, Türkiye'de yaşayan herkesi oy kullanmaya çağırdı.

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