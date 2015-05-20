Hangi partiye oy kullanacağınıza karar veremediyseniz bu testi deneyin

7 Haziran seçimlerine sayılı günler kala 3H Hareketi ve Özgürlük Araştırmaları Derneği, kararsız seçmenlere ‘kararsız kalma’ testiyle tercihlerinde yardımcı olmaya çalışıyor.

İnternetten yayınlanan test ile seçmenlerin tercihlerinin hangi partiyle uyumlu olduğunu anlamalarına yardımcı olmak hedefleniyor.

Genel seçimlere az bir süre kala partiler; mitingler, ziyaretler, reklamlar ve özellikle de vaatleriyle seçmeni etkilemeye çalışıyor. Tercihi belli olan seçmenlerin yanı sıra kararsız olan seçmenler de bulunuyor. 3H Hareketi ve Özgürlük Araştırmaları Derneği, tarafından hazırlanan kararsizkalma.com ile kime oy vereceğine henüz karar verememiş seçmenler kendilerini test ediyor.

Seçmenler, anketteki sorulara cevap vererek hangi parti programının kendi görüşlerini daha iyi yansıttığını görme imkanı yakalıyor.

Cihan'da yayımlanan habere göre, 3H Hareketi’nin kurucularından Alper Akalın, testin iki günde 250 bin kişi tarafından kullanıldığını söyledi. Özgürlük Araştırmaları Derneği ile birlikte bağımsız olarak hazırladıkları testte 25 soru yer aldığını kaydeden Akalın, testi tamamladıktan sonra siyasi görüşü seçmene en yakın olan partilerin yüzdelik sıralamayla listelendiğini belirtti.

Akalın, “İnsanlar oy tercihinde bulunurken gündemdeki konuları ne kadar dikkate alıyorlar? Buradan hareketle bu testi uyguladık ve insanların daha bilinçli oy vermelerini sağlamayı amaçladık. Partilerin programları ve vaatlerini dikkate alarak hazırlanan bir test. Geri dönüşler oldu. ‘Ben bu partiyi hiç düşünmemiştim, onun da programını, vaatlerini inceleyeceğim’ diyenler oldu. Pazar akşamı internete koyduk. Bugüne kadar 500 binin üzerinde tıklandı, 250 bin kişi testi uyguladı.” dedi.

Testte yer alan bazı sorular ise şöyle:

Türkiye’de basın özgürlüğü gittikçe daha kötü bir hal alıyor.

Sizce devletin internet ve sosyal medya üzerindeki denetimi ne kadar olmalı?

Yasalaştırılan iç güvenlik paketi bireysel özgürlükleri önemli ölçüde sınırlandırmakta.

Sizce asgari ücretler ne kadar olmalı?

Türkiye’nin Orta Doğu politikalarında yürütmeye çalıştığı Yeni Osmanlıcı anlayışı benimsiyorum.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyorum.

Başkanlık sistemi parlamenter sistemden daha demokratik bir yönetim şeklidir.

Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma gibi suçların şüphesinde milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmalıdır.