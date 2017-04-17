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Oy fotoğrafı çekenlere ceza

Manisa'da oyunun fotoğrafını çeken 11 kişiye 250'şer lira ceza kesildi

17 Nisan 2017 23:23

Manisa’da referandumda sandık görevlileri ile birlikte seçim güvenliğini sağlayan polisler, kabinde oy pusulasının fotoğrafını çeken 11 kişi hakkında işlem yaptı. Seçim Kanunu’na muhalefetten 11 kişiye kişi başı 250’şer lira idari para cezası kesildi.

DHA’da yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan halk oylamasında oy kullanma kabinlerine cep telefonu ve kayıt cihazı ile girişinin yasaklaması kararına bazı seçmenler uymadı. Oylarının fotoğrafını çeken bazı kişiler sosyal medyadan da paylaştı.

 

Emniyet Müdürü’nden açıklama

 

Sandık görevlileri ve polisler, seçim süreci boyunca kabinlerde fotoğraf çekilmemesi için seçmenleri uyardı. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa’da 11 kişinin kullandığı oyun fotoğrafını çektiğini tespit ettiklerini belirterek, Seçim Kanunu’na muhalefetten bu kişiler hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Sandık görevlilerinin durumu polislere bildirip, işlem yapılmasının ardından bu kişilere 250’şer lira idari para cezası kesildi. 

 

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