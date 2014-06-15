Oy atan boyalı parmakları kesildi

Afganistan'da ilk turu 5 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı. Oy verme işlemi devam ederken Taliban'ın düzenlediği saldırılarda 46 kişi öldü. Taliban oy kullanan bazı seçmenlerin boyalı parmaklarını kesti.

Afganistan'da halk ilk kez demokratik yollardan bir cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gitti. Seçim sandıklarının kapanmasının ardından oy pusulaları sayılmaya başlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen seçimlere Afgan halkı yoğun katılım sağladı. Afgan yetkililer 7 milyon seçmenin sandık başına gittiğini açıkladı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Yusuf Nurustani, ülke genelinde ciddi bir sorun yaşanmadan seçimin tamamlandığını belirtti.

Ancak Taliban'ın düzenlediği saldırılarda ülke genelinde 46 kişi yaşamını yitirdi. Taliban, Herat bölgesinde ise, oy kullanan parmakları boyalı birçok seçmenin parmağını kesti.

Afganistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhammed Ajub Salangi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'de yaptığı açıklamada, Taliban'ın Herat bölgesinde, oy kullanan birçok seçmenin boyalı parmağını kestiğini belirtti.

Afgan yetkililer, en az 11 Afgan'ın oy vermeyi parmağıyla ödediğini duyurdu. Taliban tarafından parmakları kesilen seçmenler hastanelerde tedavi altına alındı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit seçimin başından sonuna kadar Taliban'ın seçim merkezlerine 246 saldırı düzenlediğini iddia etti.

Seçim komisyonu takvimine göre ikinci turun ilk sonuçları 2 Temmuz'da açıklanacak. 15 Temmuz'a kadar şikayetler değerlendirilerek nihai sonuç ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Afganistan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda eski Dışişleri Bakanı Abdullah Abdullah ve eski Maliye Bakanı Eşref Gani Ahmadzey yarışıyor.