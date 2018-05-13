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BBC Türkçe

Oxford'da sosyal medya tabelaları: Facebook Sokağı, Snapchat Çıkmazı, Selfie Pasajı

İngiltere'nin Oxford kentinde sokaklara Facebook Sokağı ve Snapchat Çıkmazı gibi tabelalar asıldı. Sosyal medyadan ilham alan tabelalar, daha önce de yakınlardaki Didcot kentinde otoyol tabelalarına Orta Dünya, Gotham ve Narnia gibi fantastik edebiyat mek

13 Mayıs 2018 18:12

İngiltere'nin Oxford kentinde sokaklara Facebook Sokağı ve Snapchat Çıkmazı gibi tabelalar asıldı.

Sosyal medyadan ilham alan tabelalar, daha önce de yakınlardaki Didcot kentinde otoyol tabelalarına Orta Dünya, Gotham ve Narnia gibi fantastik edebiyat mekanlarının isimlerini yazan gizemli sanatçı tarafından hazırlandı.

Tabelalar arasında Twitter Sokağı, Emoji Geçidi, Instagram Meydanı, Google Yolu ve Selfie Pasajı da yer alıyor.

Oxford Kent Konseyi ise şehirde kafa karışıklığına yol açan bu tabelaların kaldırılacağını söyledi.

Kentte bu şekilde yaklaşık 20 tabela tespit edildi.

Tabelaları asan ve adını açıklamayan sanatçı ise BBC'ye konuştu, toplumun sosyal medya takıntısını vurgulamak istediğini söyledi:

"Sosyal medyada neyin gerçek neyin yalan olduğu hakkında çok şey söyleniyor ve bu tabelalar bu atmosferi yansıtıyor.

"Tabelalarım gerçek değil. Ama fotoğrafını çektiğinizde gerçek gibi duruyor."

İsimsiz sanatçı, bu tabelaların kente zarar verdiği eleştirisini ise reddetti:

"Mülke zarar vermiyorum. Vandal değilim, sadece yaratan ve insanların sanatı sevmesine yardımcı olan biriyim."

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Oxford Kent Konseyi sözcüsü ise "Oxford'da graffitisiz duvarlar istiyoruz. Bu sanatçıyı bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz, böylece kendisini sokak sanatları için ayırdığımız duvarlara yönlendirebiliriz. O duvarlarda yapılan sanatlar tarafımızdan silinmediği için emekleri ziyan olmaz" dedi.

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