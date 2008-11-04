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Dünya

Oxford yalanı bakanı götürdü

İran İçişleri Bakanı Kurdan Oxford'un aldığını söylediği fahri doktoranın sahte çıkması üzerine verilen gensoruda koltuğunu kaybetti.

04 Kasım 2008 02:00

İran Meclisi, İçişleri Bakanı Ali Kurdan’ı görevden aldı. Oxford Üniversitesi’nden verilen fahri doktora belgesinin sahte çıkması üzerine hakkında gensoru önergesi verilen Kurdan, Meclis’te bugün yapılan oylama ile görevden alındı.

Oylamaya katılan 247 milletvekilinden 188’i Kurdan’ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Bakan Kurdan’ı sadece 14 milletvekili desteklerken, 45 milletvekili çekimser oy kullandı.

Oylamadan önce konuşan Kurdan, istifa etmeyeceğini ancak, Meclis’in vereceği her kararı saygıyla karşılayacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından atanan Kurdan, Ağustosta Meclis’ten güven oyu almıştı. İçişleri Bakanlığı görevine vekaleten yeni bir ismin atanması bekleniyor. Ahmedinejad hükümetinin üçüncü yılında ilk kez bir bakan, gensoru ile görevden alınıyor. (AA

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