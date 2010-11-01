Oxford Üniversitesi'nde bir acaip kabul töreni

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Yapılan 'çılgın parti' akademi dünyasında Oxford'un yerini sarstı. Milliyet gazetesinde yayımlana haber şöyle:Dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'ne yeni giren öğrenciler için yapılan 'kabul töreninin' fotoğrafları şok etti.Lakros (hokey benzeri bir oyun) takımının kadın üyeleri tarafından düzenlenen 'kabul partisinde' yeni gelenler bebek bezi giydi ve sarhoş olana kadar biberondan içki içerek yerlerde sürünüp bebek taklidi yapmak zorunda kaldı.'Etkinlikte' eski öğrenciler ise, sigara içip bebeklerine kötü muamele eden anneleri calandırıyor. Bebek rolü yapan yeni gelenler, eskilerin kucağına oturup kendilerinden geçene kadar biberondan içki içiyor. Fotoğraflardan birinde yeni gelenler yere çömelip tabaklardan bebek maması yalıyor.'Bebekler ve Genç Anneler' adlı çarşamba gecesi gerçekleşen 'etkinliğin' fotoğrafları Facebook'ta yayınlandı. Bir öğrenci evinde başlayıp Oxford'daki barlarda devam eden tuhaf etkinliğe yaklaşık 60 kişi katıldı.Oxford ve Cambridge, son birkaç yıldır onur kırıcı kabul törenleri düzenleyen kulüpleri nedeniyle eleştiriliyor. Şubat ayında Cambridge Üniversitesi'nde yeni gelen ögrencilerin canlı süs balığı ve pişmemiş mürekkep balığı yemeye zorlandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Geçen yıl mart ayında da Oxford Üniversitesi'nde iki yeni kadın öğrencinin muzla oral seks taklidi yapmaya zorlandığı ortaya çıkmıştı.