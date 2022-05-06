Oxford Üniversitesi, Ukraynalı sığınmacılara burs verecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan üniversite mezunu Ukraynalı sığınmacılar, yeni bir program kapsamında Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alabilecekler.

Yaklaşık 20 sığınmacının, çeşitli alanlarda kayıt yaptırabileceği 1 yıllık tam zamanlı yüksek lisans programı kapsamında başvuru ve eğitim sürecinde ücret alınmayacak.

Ukraynalı mültecilerin konaklama ve yemek masraflarının karşılanacağı programda, öğrencilerin desteklenmesi adına 7 bin 500 Euro hibe verilecek.

Burslar, Oxford Üniversitesi ve katılımcı üniversitelere tarafından finanse edilecek.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle 'dehşete düştüğünü' söyleyen Rektör Prof. Dr. Louise Richardson, "Topluluğumuz, Ukrayna halkına yardım etmek için bir şeyler yapma arzusunda birleşti. Ukraynalı mültecilere verilen burslar, savaş nedeniyle bursu kesilen öğrencilere ve akademisyenlere fırsat sağlayabilme çabamızı temsil ediyor. Ukraynalı meslektaşlarımızı ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Oxford Üniversitesi'ne bağlı kolejlerden biri olan Somerville Koleji'nin müdürü ve aynı zamanda üniversitenin Kolejler Konferansı başkanı olan Janet Anne Royall ise; savaşın, Ukrayna halkı için acılı ve uzun vadeli sonuçlara neden olduğunu söyledi.

Janet Anne Royall, "Kolejlerin, bu önemli ve yeni programı desteklemek adına bir araya geldiklerini ve fikir birliklerini görmek ilham verici oldu. Zaman içerisinde, bu korkunç savaşın etkisini azaltmak için daha çok şey yapmamız gerekecek. Ancak bu plan, Ukraynalı öğrencilere hayatlarını yeniden inşa etme şansı verecek" diye konuştu.

Ayrıca, ekim ayında Oxford eğitim kurslarına başlayacak olan, ancak savaş nedeniyle eğitimleri veya mali durumları etkilenen Ukraynalı başvuru sahiplerine de destek sunulacağı söylendi.