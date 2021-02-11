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Oxford öğrencilerinden Boğaziçi'ne destek: Duyarsız kalmamak ahlaki yükümlülük

11 Şubat 2021 19:01

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği, "Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere, üniversitelere rektör atamalarına duyarsız kalmamayı ahlaki bir yükümlülük olarak görüyor, öğrenci arkadaşlarımızı ve saygıdeğer öğretim görevlilerimizi destekliyoruz" açıklaması yaptı.

Birliğin Türkçe ve İngilizce olarak yayımladığı açıklamada şöyle denildi:

"Oxford Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği olarak hiyerarşik bakımdan yatay organizasyonlar olan üniversitelerin demokrasi kültürüne ve herhangi bir yüksek öğretim kurumunun temel değerleri arasında yer alması gerektiğini düşündüğümüz bilimsel özgürlük ve akademik özerklik ilkelerine zarar verebileceği endişesiyle, Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere, üniversitelere rektör atamalarına duyarsız kalmamayı ahlaki bir yükümlülük olarak görüyor, bunların üniversiteler üzerindeki olası neticelerini yakından takip eden öğrenci arkadaşlarımızı ve saygıdeğer öğretim görevlilerimizi desteklediğimizi belirtmek istiyoruz."

 

OxfordOxford ÜniversitesiTürk Öğrenci Birliği
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