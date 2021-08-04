Oxford/AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının ortak yaratıcısı Sarah Gilbert'in onuruna Barbie yapıldı

Oxford/AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının ortak yaratıcısı Prof Sarah Gilbert adına bir Barbie oyuncak üretildi.

Onuruna Barbie yapılmasını başlangıçta "çok garip" bulduğunu, ancak çocuklara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışmak için ilham vereceğini umduğunu söyledi.

The Guardian'ın haberine göre Gilbert, "Gelecek nesillerin kariyerlerine ilham verme konusunda tutkuluyum ve Barbie'mi gören çocukların, bilim kariyerlerinin, dünyaya yardım etmek için ne kadar hayati olduğunu anlayacaklarını umuyorum" dedi.

Barbie markasının başkan yardımcısı Lisa McKnight “Barbie, tüm sağlık çalışanlarının, pandemi ve artan zorluklarla yüzleşirken muazzam fedakarlıklarını yaptığını kabul ediyor. Gelecek nesillere bu kahramanların ilham vermesi için hikayelerini paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.