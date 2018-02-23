Oxfam'a Haiti'de geçici çalışma yasağı

Haiti hükümeti, seks skandalıyla sarsılanİngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın ülkedeki faaliyet iznini geçici olarak iptal etti. Le Nouvelliste gazetesindeki haberde iptal kararının iki ay geçerli olacağını yazdı.

Oxfam üyelerinin 2011 yılında Haiti'de hayat kadınlarıyla seks partileri düzenledikleri öğrenilmişti. Son olarak, Haiti'ye yardım çalışmalarına katılmak için giden Oxfam mensuplarının cinsel istismar, tecavüz ve tehdit suçları işlediklerine dair bir rapor yayımlanmıştı.

Aralarında Haiti yardım çalışmaları koordinatörünün de bulunduğu yedi Oxfam mensubu ülkeyi terk etmişti. Oxfam Almanya şubesi basın sözcüsü Steffen Küßner, İtalya, İspanya ve Quebec'teki Oxfam örgütlerinin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

DW, dpa/AG, BÖ

Deutsche Welle Türkçe