Oxfam: Yıl sonuna kadar 860 milyon insan aşırı yoksulluk içinde yaşayabilir

Oxfam, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, etkileri süren pandeminin ve küresel eşitsizliğin aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısını artıracağını rapor etti. Rapora göre bu yılın sonuna kadar 860 milyon insanın aşırı yoksulluk içinde yaşayabileceği ifade edildi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Rusya’nın Ukrayna işgali, Kovid-19 pandemisinin süren etkisi ve artan küresel eşitsizlik karşısında bu yıl 250 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

The Guardian’da yer alan haberde, savaşın en yoksul insanlar için etkisinin altını çizen Oxfam, 20 yıllık gelişmelerin piyasaların sarsılmasına neden olması gerekçesiyle tehlike altında olduğuna dikkat çekildi. Haberde, Oxfam'ın "İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya’nın nüfuslarının toplamı kadar, 263 milyon insanın bu yıl aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği" bulguları yer aldı.

Kuruluş, bu yılın sonuna kadar 860 milyon insanın, günlük 1.90 doların altında yani aşırı yoksulluk içinde yaşayabileceğini belirtti.